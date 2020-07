Il Rotary racconta la pandemia

Non è facile raccontare la morte, la paura, il terrore, la malattia, la distruzione di un mondo, l’annullamento dei rapporti sociali. Non in astratto, in concreto. Così il Rotary Club Salò-Desenzano con i Rotary Club Brescia sud - Est Montichiari proveranno a parlare di Covid questa sera all’Arzaga Glof Club di Calvagese della Riviera. Una serata dedicata alla pandemia con ospite il neo Cavaliere della repubblica Cristian Fracassi, inventore della maschera destinata ai malati di coronavirus, che sarà intervistato dal giornalista di Bresciaoggi Giuseppe Spatola autore de «La storia del Coronavirus a Bergamo e Brescia» che racconta la cronaca dei mesi che hanno cambiato la Lombardia e il mondo. «La serata - ha spiegato il presidente del Rotary Salò-Desenzano Pietro Avanzi - sarà occasione per conoscere e approfondire le storie che hanno segnato i mesi più duri dell’emergenza». (...)

