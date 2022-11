Il salvataggio del carpione rimane ancora divisivo

Nella querelle innescata in questi giorni tra la Comunità del Garda e «Associazione per la salvaguardia del carpione» sui contenuti del progetto da 1,7 milioni di euro presentato al bando «Life» dell’Unione europea, interviene anche il consigliere comunale di Toscolano Maderno, Davide Boni. «Posso testimoniare che le preoccupazioni espresse dalla lettera dell’associazione circolano da lungo tempo. Chiedo: qual è il senso di sostenere le filiere di presunto ripopolamento da allevamenti - domanda Boni - se non si è a conoscenza dei risultati, positivi, negativi o nulli, che queste producono?». La seconda considerazione è rivolta all’operato di Regione Lombardia: «Se da un lato si dichiara di voler salvare il Carpione, avrebbe senso evitare di introdurre specie che esercitano una pressione ecologica diretta o indiretta sullo stesso, come appunto il coregone. Bene ha fatto la Comunità del Garda a rilanciare il dialogo per andare oltre la polemica e dipanare le numerose problematiche che la tematica Carpione porta con sé. Recentemente un amministratore locale illuminato - sostiene Boni - ha affermato che non si può pensare di proteggerlo solo riproducendolo in cattività per poi liberarlo in un ambiente divenuto per lui tossico. Sarebbe rilevante che la Comunità del Garda si attivasse nei confronti delle Regioni affinché finanzino attività preliminarmente delle stime sul reale stato della biomassa ittica». •. L.Sca.