Il taglio delle Frecce va in Regione «Convocato» l’Ad delle Ferrovie

«Abbiamo depositato in Commissione trasporti e infrastrutture di Regione Lombardia, la richiesta di audire, con urgenza, l’amministratore delegato di Trenitalia, affinché dia contezza delle ragioni della drastica riduzione di treni veloci nella stazione di Desenzano, abbandonando un intero territorio:- Lo affermano Alessandro Mattinzoli, assessore regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia, Claudia Carzeri, presidente della commissione regionale trasporti, direttamente coinvolta nella trattazione di questa delicata questione, Gabriele Barucco e simona Tironi, consiglieri regionali e membri del direttivo provinciale forzista. «La nostra richiesta deriva dalla totale mancata considerazione del polo ferroviario di Desenzano come strategico, sebbene serva un territorio, quello gardesano, che fruisce del servizio sia per recarsi nei limitrofi capoluoghi di Provincia, Brescia e Verona, che per raggiungere la città di Milano, luogo di lavoro di molti bresciani. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

A.GAT.