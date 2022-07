Gargnano, il «Times» incorona l’hotel Villa Feltrinelli

Per i lettori del Times di Londra, il più autorevole giornale inglese, l’Italia rimane il più bel posto al mondo per andare in ferie. E il Garda bresciano in particolare. Da sei anni a questa parte i lettori di News UK, il gruppo editoriale di cui fanno parte The Times, The Sunday Times e The Sun votano sempre ai Times Awards l’Italia come «Best destination». Ma soprattutto, cosa niente affatto marginale, per il lago di Garda a questo giro c’è al primo posto come «Best Hotel» il cinque stelle lusso Grand Hotel a Villa Feltrinelli di Gargnano. Il risultato ottenuto dai lettori del Times è considerato tra i più prestigiosi riconoscimenti del settore dei viaggi e non è passato inosservato: «L'Italia continua a ispirare la scena internazionale e accresce la propria reputazione mettendo a disposizione location memorabili per sognare, viaggiare e vivere esperienze esclusive» commenta l'ad dell’agenzia nazionale del turismo, Roberta Garibaldi. «Proprio qui nella riviera del Parco alto Garda c’è davvero l’imbarazzo della scelta in fatto di qualità – afferma soddisfatto il presidente del Consorzio turistico Garda Lombardia, Massimo Ghidelli -: a Gargnano anche Lefay resort, l’altro 5 stelle lusso del Comune è campione di eco sostenibilità e la proposta ricettiva a basso impatto ambientale, senza dimenticare Aquaria di Sirmione eletta miglior Mineral&Hot Springs Spa al mondo, e la Thermal Medical Spa del Grand Hotel Terme, miglior Medical Spa in Europa». L.Sca.