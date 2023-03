Il Triathlon sprint rilancia l’agonismo

Sono aperte le iscrizioni alla sesta edizione del Triathlon Sprint «Città di Salò», gara in programma domenica 28 maggio, valevole come terza prova del circuito di Coppa Lombardia. Una manifestazione che ha già saputo costruirsi una storia di prestigio e diventare un punto di riferimento per i migliori triatleti: cresciuta negli anni per prestigio e numero di partecipanti, la gara organizzata dalla Canottieri Garda si snoda su uno dei percorsi sportivi più spettacolari della riviera occidentale del lago, tra coste e colline per concludersi nel centro di Salò con il traguardo in piazza Serenissima, proprio accanto al porto e alla sede della società organizzatrice. È anche un vero e proprio risveglio di primavera per le attività agonistiche all’aperto sul territorio: «Questa è la prima tra le manifestazioni che organizzeremo nel corso dell’anno e sono certo che sarà anche una delle più spettacolari - sottolinea Marco Maroni, presidente della Canottieri -. Anche quest’anno ci aspettiamo la partecipazione di centinaia di atleti e appassionati sul nostro lago». La gara si svilupperà attraverso i primi 750 metri della frazione a nuoto con partenza alle 13 dalla spiaggetta delle Rive, antistante via Pietro da Salò, dove viene confermata la zona cambio. La seconda frazione in bici di 20 km raggiungerà poi il comune di San Feliceo passando per la panoramica via delle Zette, con ritorno a Salò per l’ultima frazione di corsa da 5 Km tra i vicoli del centro storico e lungolago. Info più dettagliate e iscrizioni: www.canottierigarda.it •. L.Sca.