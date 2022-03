Il turismo riparte dalla «mini-borsa»

A Limone, nella capitale del turismo tedescosul Garda, il programma degli eventi estivi è già stato predisposto e inviato ad alberghi e agenzie di viaggio. La voglia di provare a voltare pagina dopo la pandemia passa da strategie di comunicazione mirate e di qualità come il ritorno, venerdì 18 marzo, della Fiera espositiva per il turismo organizzata dal Comune al palazzo dei congressi Daniele Comboni in collaborazione con il Consorzio turistico Garda Lombardia. Sarà una «mini-borsa» dedicata al settore dell’accoglienza, tra gli operatori e i fornitori di servizi che supportano l’attività degli associati e che rappresentano il motore turistico dell’intera provincia di Brescia. Eventi e manifestazioni sono poi in calendario dal 3 aprile. Partendo in tutti i sensi con la «Lake Garda Marathon» fino al weekend del 16 ottobre con i botti finali del Lake Garda music festival e della Limone XTreme, tappa finale del circuito mondiale di corsa in montagna con la presenza dei migliori interpreti mondiali di specialità. Nel mezzo i botti, questi si davvero, dei fuochi artificiali spalmati in quattro occasioni: sabato 5 giugno, sabato 9 luglio, domenica 14 agosto e sabato 3 settembre Al netto di feste, sagre ed eventi musicali sul lungolago Marconi, delle tradizionali serate sotto le stelle alla limonaia del Castèl, da segnalare le partecipatissime mostre d’arte nei vicoli con pittori, scultori e artigiani che creano le loro opere nel centro storico tra i passanti e la rassegna «Suoni e sapori in Oliveto». Date e dettagli al sito web del Comune. •. L.Sca.