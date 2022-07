Il Garda ritrova il «pienone» Presenze e prenotazioni al top

Dicono che c’è «il pienone», che i tedeschi sono regolarmente tornati in frotte, che si rivedono gli inglesi (dati per dispersi a inizio stagione) e che aumentano gli italiani, che sul Garda erano sempre stati una minoranza rispetto agli stranieri, ma che hanno iniziato a scoprire il Garda, e alla grande, nel periodo in cui il Covid impediva le vacanze all’estero. Su queste basi, tutte incoraggianti, luglio offre lo spunto per una breve analisi d’inizio stagione sulla riviera bresciana del lago. «Il primo dato è quello del pienone – risponde Massimo Ghidelli, presidente del consorzio di promozione turistica Lago di Garda Lombardia -: cosa molto positiva è il ritorno di una clientela come quella inglese, che si pensava avessero scansioni un po’ più lunghe. Abbiamo inoltre molti italiani, che stanno scoprendo il lago come non si immaginava. Numeri in prospettiva destinati a ricordare e forse anche a superare quelli raggiunti nelle stagioni pre pandemiche». Il termometro come sempre è Limone, capitale del turismo tedesco della riviera. «Stiamo andando molto bene in questa prima parte di stagione – afferma il vice sindaco Franceschino Risatti -: a livelli addirittura pre Covid come presenze e prenotazioni per i prossimi mesi». Molto bene anche i fine settimana con l’arrivo di tanti italiani che, a differenza del passato, prenotano magari il soggiorno in paese per due o tre giorni. «Da queste parti il 70% degli alberghi resterà aperto fino al 31 ottobre e qualcuno anche oltre – sottolinea l’ex direttore del Consorzio turistico Garda Lombardia, ora in pensione, Marco Girardi -. Al netto dello “zoccolo duro” dei tedeschi e della sorpresa italiana, hanno ripreso anche gli inglesi, molti polacchi e altri turisti di nazionalità dell’est Europa». Quantità o qualità? «Operatori e consorzi stanno riflettendo sul tema – ammette Massimo Ghidelli -: abbiamo riscontrato che il pubblico è sempre più interessato all’offerta “sincera” del territorio. Un turismo di massa, “gardalandizzato” come avviene adesso a Venezia, dove faranno pagare il ticket d’ingresso, non è più turismo. Qui da noi sono apprezzati borghi come Gargnano senza la grande distribuzione e ancora con le piccole botteghe in centro storico. Credo sia necessario, più che mostrare i “muscoli” con il sold out, mantenere la propria identità. Non saremo magari a buon mercato, ma c’è l’impronta dei tantissimi ristoranti di qualità, molti stellati e altri al top delle guide gastronomiche oltre i tantissimi 5 stelle. Adesso il turista desidera vivere il territorio, c’è più sensibilità per la qualità dell’offerta e l’ambiente, in posti come i nostri, caratterizzati dall’autenticità». •.