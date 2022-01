Impianto rifiuti alla Fusina Tutto è rimandato a marzo

Si è svolta ieri mattina a Brescia, e conclusa con un nulla di fatto, la seconda Conferenza dei Servizi per decidere il da farsi sul progetto per la realizzazione, in località Fusina a Bedizzole di un impianto, in cui A2A dovrebbe trattare tutta la frazione umida dei rifiuti domestici (la cosiddetta Forsu) della nostra provincia, producendo biometano e compost. Tutto rinviato al 2 marzo: un aggiornamento deciso al termine di un incontro non privo di contestazioni. Nella seduta il vicesindaco di Bedizzole, Flavio Piardi, ha chiesto e ottenuto dai tecnici di A2A la smentita del fatto di aver raggiunto un accordo con il Comune per compensazioni pari a un milione di euro. Una «inesattezza» che ha suscitato la vivace reazione delle associazioni Comitato Cittadini, Laboratorio Ambiente, Rete Ecologica Lombardia e Ambiente Futuro Lombardia, che vedono in questa smentita un ulteriore segnale di «scarsa chiarezza» nell’operazione. Gli ecologisti hanno trasmesso alla Conferenza e alla Provincia un documento tecnico di 15 pagine che segnala tutte le falle e le mancate risposte alle richieste degli enti (Provincia, Ats, Arpa: «Nessuna richiesta né prescrizione della Provincia - sottolineano i comitati - è stata ottemperata dall’azienda». Presente anche il sindaco di Calcinato, Nicoletta Maestri, che ha elencato tutte le criticità che l’impianto farebbe gravare sul proprio territorio. La decisione finale è stata rimandata alla terza Conferenza mercoledì 2 marzo: in quella data si saprà se l’impianto avrà o meno il consenso della Provincia. •. F.Mar.