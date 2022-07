In un mese 5 vittime da Desenzano a Torri

Sono già cinque in questo primo scampolo di stagione balneare le disgrazie verificatesi sul lago di Garda. Tutte tragiche fatalità: dalla dinamica degli incidenti, si può solo supporre che in alcuni casi si sia trattato di shock termico, dovuto a tuffi con l’improvviso sbalzo di temperatura fra quella esterna e quella in acqua. La prima vittima di questa serie nera, il 25 giugno, era stato un cittadino pakistano di 33 anni residente in Valtrompia, scomparso di fronte a Desenzano: si era allontanato con un pedalò preso a nolo e non ha fatto più rientro. Il suo corpo non è stato più ritrovato. Il 12 luglio è toccato a un 58enne di Verona, Alessandro Falamesca, annegato a Torri del Benaco sotto gli occhi della moglie: entrato in acqua, dopo poche bracciate, è stato visto annaspare ed è sparito sul fondale, dove lo hanno trovato senza vita i sommozzatori, A Rivoltella domenica scorsa è scomparso un 41enne, Alessandro Redaelli: anche lui si era tuffato dal motoscafo ed è sparito sotto gli occhi della moglie e dei due figli. Non è stato ritrovato. L’ultima vittima proprio a Limone martedì: Antonio Pala, 36 anni, che dalla Sardegna era da poco arrivato sul Garda a lavorare in un bar ristorante per la stagione. Si era tuffato da un pontile ed è annegato in pochi istanti. Il suo corpo è stato ritrovato poco dopo a 6 metri di profondità. L.Sca.