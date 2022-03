Infortunio sul cantiere Operaio ferito in modo lieve

Si sono vissuti attimi di apprensione ieri mattina sulla sp 38 per un infortunio sul lavoro di un operaio alle dipendenze di una delle due ditte impegnate in queste settimane alla sistemazione del versante alla Forra di Tremosine. Inizialmente si era temuto il peggio: il ferito è stato trasferito all’ospedale Civile di Brescia. Gli accertamenti diagnostici hanno ridimensionato la preoccupazione. Per l’operaio la prognosi è stata fissata in 30 giorni. Secondo una prima ricostruzione raccolta da alcune persone presenti sul posto, il 45enne originario del Trentino era impegnato sul versante a sganciare reti paramassi, quando sembra sia stato investito al torace e al volto da una putrella, un travetto di profilato metallico per sorreggere l’impalcatura. Immediatamente soccorso dai colleghi di lavoro, sul posto è inizialmente giunta l’ambulanza dei volontari della Croce Bianca di Limone e subito dopo l’elisoccorso cittadino: i sanitari sono stati «verricellati» sul posto. Dopo le prime cure l’operaio si è ripreso, ma per precauzione è stato trasportato a bordo del velivolo e condotto all’ospedale Civile di Brescia. Sul posto per i soccorsi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, sono arrivati i Vigili del Fuoco volontari di Tremosine, il personale dell’Asst del Garda e una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Salò chiamata a ricostruire la dinamica dell’infortunio. I lavori sono potuti riprendere senza stop in vista della riapertura della strada fissata per il mese di maggio. •. L.Sca.