Inghiottito dalle acque, ricerche interrotte

Le previsioni meteo di ieri annunciavano un rinforzo dei venti e il rischio temporali. Per questo motivo sono state temporaneamente sospese le ricerche in alto Garda di Aran Chada, il turista inglese 52 enne disperso venerdì pomeriggio nelle acque antistanti di Capo Reamol dopo aver portato il salvo il figlio. «Sarebbe stato troppo rischioso lavorare ad una quota batimetrica di -290 con il lago mosso», afferma Mauro Fusato del Nucleo Sommozzatori del Garda. Incaricati dalla Prefettura su richiesta della Guardia Costiera di Salò, i Volontari del Garda avevano già scandagliato nelle ore successive la tragedia una porzione dei fondali antistanti l’hotel Eala a nord di Limone con sonar e Rov. E anche nella giornata di ieri avrebbero dovuto proseguire le ricerche, ma l’allerta meteo ha modificato i piani. Non solo dalle parti di Limone. Giusto per dire, anche gli organizzatori dell’11ma edizione della traversata a nuoto Torri-Maderno che avrebbe dovuto disputarsi ieri a partire dalle 15, hanno rimandato la manifestazione ad oggi, domenica, con le stesse modalità a causa del fronte di perturbazione proveniente dal Trentino che avrebbe causato onda alta in mezzo al lago. Aran Chada era giunto in vacanza sul lago qualche giorno fa alloggiando in un hotel di Riva del Garda con la moglie ed i due figli, una bimba di 5 anni e il primogenito di 14. Venerdì avevano scelto di regalarsi un pomeriggio diverso. Giunti sul lungolago Marconi all’ora di pranzo, la famiglia ha noleggiato un motoscafo: l’idea era di trascorrere un paio d’ore spensierate in mezzo al lago a godersi un po’ di frescura ma proprio quasi al termine dell’orario del noleggio si è consumata la tragedia. «Dal segnale gps – raccontavano ieri pomeriggio dal rent boat di Limone – il natante era localizzato al largo di Capo Reamol». Ed è da quelle parti che il figlio quattordicenne, tuffandosi dal motoscafo, ha accusato un malore improvviso. Il padre senza pensarci un attimo si è lanciato a sua volta a soccorrere il figlio aiutandolo a risalire a bordo del piccolo motoscafo, prima di scomparire nell’acqua senza riemergere. Per Limone una settimana da dimenticare in fretta dopo l’analoga tragedia avvenuta nella giornata di martedì: a perdere la vita dopo un tuffo dal pontile è stato Antonio Pala, 36enne sardo cameriere al Gimmy bar. Aveva chiesto al titolare un giorno di permesso per sbrigare alcune pratiche amministrative e nel pomeriggio si era concesso un bagno in compagnia di amici. Tuffandosi dal pontile, era inizialmente riemerso prima di inabissarsi nel lago. Il corpo è stato poi ritrovato dai soccorritori senza vita a sei metri di profondità. •.