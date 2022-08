Itinerario pedonale Salgono alle stelle i costi

Il tracciato del percorso rimane lo stesso, quello dalla spiaggia del Vialone di Toscolano alla villa romana dei Nonii Arrii, ma a causa dei rincari delle materie prime l’importo dell’opera è aumentato da 900.000 euro a 1.350.000 euro. La Giunta comunale di Toscolano ha approvato l’appendice del protocollo d’intesa tra l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per l’intervento di collegamento pedonale tra il Lido degli Ulivi e la spiaggia della villa romana. Nel luglio del 2021 venne sottoscritto l’accordo per l’intervento da 900 mila euro, centomila a carico dell’ente locae da ripartirsi in egual misura sulle annualità 2022 e 2023 del Demanio a titolo di trasferimento. In seguito, durante la fase di stesura del progetto definitivo, l’Autorità di Bacino ha però dovuto applicare la revisione dei prezzi unitari come stabilito dal nuovo prezziario della Regione adeguando il dimensionamento della struttura portante della passerella. Per questo l’importo complessivo dell’opera è conseguentemente aumentato a 1.350.000 euro di cui 450.000 euro finanziati da Regione Lombardia e della convenzione sottoscritta tra Regione e Autorità di Bacino il 23 settembre 2021. Altri 100.000 euro saranno reperiti dal Comune e 800.000 dall’Autorità di Bacino. Si tratta dell'ultimo segmento di un percorso lungo tutto il promontorio a lago, dall'estremità sud in località Benella fino appunto alla villa romana dei Nonii Arrii. Un chilometro circa di tracciato pedonale che si snoda verso nord a bordo lago, lungo il perimetro della Cartiera fino alla riva Granda, a pochi metri dal sito archeologico romano. Realizzato l’intero promontorio comunale, sull'abbrivio le attenzioni verranno poi riposte in parallelo, lungo il percorso naturale del torrente Toscolano, per creare il collegamento con il lago e l'entroterra in Valle delle Cartiere. «Attualmente il percorso ciclabile tratteggia la riva del lago ma non definisce un proprio collegamento con l'entroterra - si legge nella relazione letta in occasione del Consiglio comunale - l'importanza di creare un elemento di congiunzione tra le due aree appare indiscutibile anche solo osservando l'assetto territoriale e paesaggistico che vede da un lato la costa lacustre e dall'altro lo scenario pedemontano». Il fiume Toscolano che attraversa in particolare il centro abitato, costituisce infatti un forte richiamo e grandi suggestioni sia scenografiche sia paesaggistiche. •. L.Sca.