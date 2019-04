Jeremy Wade: «Ecco il mostro del Garda»

Dice: «We think we may have found the Lake Garda monster», cioè pensiamo di aver trovato il mostro del lago di Garda. Lo annuncia Jeremy Wade dalla bacheca social della sua trasmissione River Monsters, lo show tv di pesca estrema più famoso del mondo, «spoilerando» parzialmente con una clip di 50 secondi le sue indagini nelle acque del lago di Garda. LA «PREDA» esibita nel video è un pesce siluro di ragguardevoli dimensioni: si parla di 250 libbre, circa 113 chili, per 2 metri e mezzo di lunghezza. È forse lui il mostro del Garda, che in tanti giurano di avere avvistato, anche negli ultimissimi anni? Non si sa, ma potrebbe essere lui, dice Wade: «We think...». Si attendeva da settembre, da quando Jeremy Wade era stato sul Benaco con la sua troupe, di conoscere l’esito della spedizione che puntava a far luce sul mistero di «Bennie». Il celebre documentarista inglese, biologo marino e pescatore estremo, aveva setacciato i fondali nelle zone dei presunti avvistamenti. (...)

Luciano Scarpetta