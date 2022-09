L’allarme dei frantoi: anche l’olio a peso d’oro

Con la campagna olearia ormai alle porte, c’è forte preoccupazione anche tra i frantoiani per gli elevati costi di produzione che si profilano. Il malessere diffuso è stato affrontato ed esposto ieri mattina da una delegazione del comparto della sponda bresciana del lago di Garda (i maggiori operatori del settore da Desenzano a Gargnano) durante l’incontro al frantoio Morani di Puegnago con il sottosegretario di Regione Lombardia Gabriele Barucco. Presenti anche il presidente dell’associazione commercianti ed esercenti di Salò, Davide Maggioni e la vice presidente del Consorzio turistico Garda Lombardia Francesca Cerini. I rincari energetici porteranno inevitabilmente a riconsiderare i costi delle moliture: «Nel prossimo mese inizierà la campagna di raccolta e spremitura – spiegano - ma il sensibile aumento del costo dell’energia metterà a rischio la sostenibilità della produzione». Su questo tema Barucco ha illustrato gli interventi che Regione Lombardia ha messo in campo per calmierare il prezzo dell’energia: «La legge sulle “Comunità Energetiche” sarà fondamentale per contenere l’incremento dei costi», ha assicurato. L’olivicoltura regionale si sviluppa intorno ai laghi di Garda, Iseo e Como ma a farla da padrone, però, è proprio il lago di Garda con i suoi 1.820 ettari coltivati ad uliveto sui 2.500 ettari di tutta la Regione Lombardia. Centrale è proprio la Provincia di Brescia con l’87% degli investimenti a oliveti. Non è quindi un caso se in provincia ci sono 20 frantoi e circa 2.300 produttori di olio con una produzione di circa 850 mila tonnellate annue. Produzione che, per inciso, è sotto osservazione per la siccità dei mesi precedenti, tanto che in alcune zone è fortemente a rischio. In mancanza di acqua, si assiste infatti all’avvizzimento delle drupe, fino alla caduta del frutto. Ma i temporali della seconda metà di agosto sono riusciti in alcune zone a contenere le perdite e le prospettive sono buone. «Le alte temperature raggiunte nelle fasi centrali dell’annata hanno concentrato il succo all’interno delle olive – è stato illustrato ieri -. La resa dipende essenzialmente dal rapporto quantitativo di acqua e olio presenti nel frutto». Tutto questo dopo aver archiviato la stagione 2021 come una delle peggiori degli ultimi 10 anni, considerato che molti produttori dodici mesi fa, non raccolsero le poche olive presenti. Al sottosegretario è stata illustrata l’eccellenza della produzione oleifera del Garda, sottolineando nel contempo le criticità. «Per tutelare questa tipicità - ha promesso Barucco - Regione Lombardia si impegnerà supportando gli olivicoltori per contrastare l’abbandono delle produzioni». •.