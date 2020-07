L’antico cammino dei Romani pronto per gli escursionisti

Verrà completato nella giornata di domani, il posizionamento della segnaletica del tracciato della Bassa Via del Garda nella zona del santuario di Montecastello a Tignale. È l’ultimo atto dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’antico cammino seguito dai Romani per raggiungere il Trentino: 75 chilometri di strade bianche che si snodano nel Parco da Salò a Limone a quote tra i 100 e i 900 con un dislivello complessivo di circa 4.000 metri. RISCOPERTA e tracciata nel 1996 dal gargnanese Franco Ghitti per conto dell´azienda regionale delle foreste (ora Ersaf), la BvG è stata adesso messa a punto per rendere più percorribili con gradoni in legno alcuni passaggi nei tratti più ostici, ripristinando e consolidando muretti a secco o magari realizzando passerelle in ferro come alla cascata di Tignale. (...)

Luciano Scarpetta