L’apicoltore da podio premiato in differita

Si chiama Luca Pelizzari, ha 63 anni, vive a Sanico di Toscolano Maderno ed è un maestro che insegna nella scuola elementare di Vobarno. Ha anche una passione, quella per l’apicoltura, che lo impegna nel tempo libero. Una passione da premio. Incredibilmente, sfogliando una rivista di apicoltura ha scoperto giorni fa di essere il vincitore della nona edizione del concorso «Grandi mieli di Lombardia», contest dell’Associazione apicoltori lombardi al quale hanno partecipato oltre 40 produttori. «A settembre ho partecipato all’evento presentando due vasetti di miele di castagno che produco a Sanico, dove abito e dove tengo l’apiario»: dalle 10 alle 20 arnie, un numero che varia in funzione delle annate. E il premio? «Per via della pandemia e del fatto che le cerimonie in presenza non vengono più organizzate - racconta - non mi sono più interessato del concorso, le cui premiazioni si sono invece svolte il 21 novembre a Brescia. Solo leggendo la rivista ho scoperto di essere appunto il vincitore nella categoria miele di castagno». Una bella soddisfazione per Pelizzari, autodidatta da quando aveva poco più di vent’anni: «Ho iniziato per curiosità prendendo la prima cassetta da un apicoltore e affinando la pratica negli anni». La produzione? «Un quintale all’anno, in parte regalato ad amici e conoscenti e il resto conferito alla latteria turnaria di Tignale». Il prossimo passo? L’inserimento del suo miele nel registro DeCo di Toscolano.•. L.Scar.