L’arte torna per strada: al via una estemporanea

La suggestione dell’artista che crea in diretta il suo capolavoro scende in piazza a Desenzano. Domani e domenica torna l’estemporanea di pittura, giunta alla decima edizione, organizzata da «Artide», l'associazione che riunisce gli artisti di Desenzano e dintorni. Gli artisti, sempre più numerosi, provengono da Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e da un po’ tutte le provincie lombarde, fedeli al richiamo della capitale del Garda. Si concentreranno per immortalare in diretta Desenzano in ogni suo angolo e scorcio, valorizzando la nota bellezza della capitale del Garda attraverso il proprio stile. Ideatori e curatori dell’evento sono gli artisti desenzanesi Lorenzo Cipriani e Marco Boselli che con soddisfazione sono riusciti a riportare l’evento dopo due anni di stop forzato. Le premiazioni dell’estemporanea si terranno nel tardo pomeriggio di domenica nel suggestivo chiostro di Santa Maria de Senioribus e le opere verranno esposte al pubblico dalle 18. Un momento conclusivo di socializzazione per scambiare anche impressioni, giudizi sulla giornata e suggerimenti.•. S.Avi.