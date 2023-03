L’asilo di Vesio diventerà statale «Cambio indolore»

C’era qualche preoccupazione tra le famiglie di Tremosine per l’avvio della statalizzazione della scuola dell’infanzia Monsignor Giacomo Zanini di Vesio a partire dal prossimo anno scolastico, ma l’incontro dell’altra sera organizzato alla sala consiliare del Municipio tra l’amministrazione, l’Istituto comprensivo di Gargnano e l’associazione scuola dell’infanzia, ha fugato anche gli ultimi dubbi. Sarà quindi indolore il passaggio della scuola paritaria a scuola statale, un «trasloco» piuttosto lungo avviato nel 2022 dal Comune di Tremosine al traino dell’istanza del consiglio di amministrazione dell’asilo che si è concretizzato nel dicembre dello scorso anno con l’approvazione della richiesta da parte di Regione Lombardia. «Per il primo anno - anticipa Marialuisa Orlandi, la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Gargnano all’interno del quale confluirà l’asilo di Vesio – ci saranno due sezioni statali a tempo parziale diurno, dalle 8.30 alle 13.30 perché l’ufficio scolastico provinciale garantisce solo due maestre al mattino, non garantendo i collaboratori scolastici. Grazie però alla grande armonizzazione con l’amministrazione comunale che interviene integrando il servizio, sia economicamente con risorse proprie alleviando il disagio alle famiglie, sia in ambito di attività scolastiche garantite nel pomeriggio fino alle 16, anche la terza sezione sarà gratuita a tutti così come l’orario completo». Per le famiglie dei 65 bimbi quindi non ci saranno stravolgimenti e tutto procederà al meglio. «Anche le sezioni resteranno tali, come già sono costituite, per non creare disagi», rimarca la dirigente Marialuisa Orlandi -. Per l’istituto comprensivo di Gargnano invece, ente comprensoriale scolastico dell’alto Garda, si aggiungerà il quattordicesimo posto a tavola ad un “conviviale” che comprende adesso le elementari e medie di Toscolano Maderno, le due elementari e le medie di Gargnano, asilo, elementari e medie di Tignale, asilo, elementari e medie a Tremosine ed asilo, elementari e medie di Limone». •. L.Sca.