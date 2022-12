L’asilo nido ha spiccato il volo Ma la collocazione fa discutere

Un altro passo verso l’apertura dell’asilo nido. Con otto voti favorevoli, due contrari - Luciano Ciato e Manuela Zaminato di Salò Futura - e un astenuto Francesco Cagnini della stessa lista di opposizione, il Consiglio comunale ha acceso il semaforo verde all’ultima autorizzazione per la trasformazione dell’ex Sert di via Umberto I in struttura per la primissima infanzia. Il punto all’ordine del giorno riguardava la conformazione dal punto di vista urbanistico dell’area che oggi ospita l’immobile in disuso per quella che sarà la previsione del progetto di opera pubblica, ovvero il nuovo asilo comunale, destinato ad incrementarsi da 24 a 40 posti per bimbi di età da 9 ai 36 mesi. L’area è dotata di parcheggi pubblici distribuiti su 600 metri quadrati. Si tratta di un numero di posteggi ritenuto sufficiente al nuovo utilizzo. Si va di fretta, con cronoprogrammi piuttosto rigidi essendo l’opera pubblica finanziata da Regione Lombardia (15 giorni fa la conferma ufficiale) attraverso il finanziamento Pnrr Linea Futura e l’assegnazione al Comune di Salò di 644 mila euro: il progetto definitivo quindi, completo di tutte le autorizzazioni e dal costo complessivo di 980 mila euro, verrà presentato per l’approvazione alla Giunta municipale con l’inizio del nuovo anno, nel mese di gennaio, mentre la gara d’appalto verrà espletata entro il prossimo mese di aprile. Prima del voto il consigliere Giovanni Ciato ha chiesto se sono stati eseguiti studi e monitoraggi su presenza di polveri sottili e inquinamento acustico. «La struttura ospiterà i bimbi nel momento più delicato della crescita – ha precisato in aula Ciato - Realizzare un asilo in prossimità di un incrocio di cinque strade è una cosa fuori luogo. La mobilità non è la stessa in ogni periodo dell’anno e può variare e modificarsi. Secondo noi i monitoraggi dovrebbero tenere conto anche di questo. Per questo crediamo fosse meglio mantenerlo dove attualmente già si trova, attraverso una rivisitazione dell’intero immobile esistente». Pollice verso anche da parte di Manuela Zaminato: «Quel poco di verde che c’è è a fianco della strada: soluzione di comodo che tiene conto solo di occupare l’edificio rimasto vuoto ma non al benessere dei bimbi». Per Francesco Cagnini invece «l’operazione è utile alle famiglie di nuova costituzione, si fa un passo in avanti anche in tema di numeri e il progetto è condivisibile». Attualmente l’asilo nido fa parte del complesso di via Montessori in cui ha sede anche la scuola dell’infanzia, struttura sottodimensionata non in grado di soddisfare completamente la richiesta dell’utenza locale. «L’operazione – è stata la replica del sindaco Gianpiero Cipani - consente anche di aumentare la scuola materna, dando ampiezza e capacità ricettiva superiore dell’attuale. E’ un’opera pubblica prioritaria. Il Sert, in ogni caso non è stato perso ma rientrerà nei servizi della nuova Casa di comunità. Ora è solo trasferito temporaneamente». •.