L’assalto dei turisti Garda, tutto esaurito

Con l'avvicinarsi del weekend di Pasqua e la fine delle restrizioni legate all'epidemia di Covid 19, l'Italia è tornata ad essere una delle mete preferite dai turisti stranieri come testimoniano le estenuanti code ai principali valichi alpini. Stando alle prime stime Venezia e Firenze saranno letteralmente invase da visitatori. Ma staccato di un incollatura dalle romantiche città d’arte, nelle preferenze dei turisti tedeschi e austriaci c’è l’alto Garda. Se il ponte di Pasqua è la prova generale delle ferie estive, per il Benaco si annuncia un’estate rovente sotto il profilo delle presenze. Alberghi verso il tutto esaurito o quasi e località rivierasche affollate. Già dai giorni precedenti nelle principali località benacensi l’afflusso di turisti è stato notevole, ben oltre la media di questa festività. Poi nel fine settimana il delirio. Tanti italiani, ma soprattutto tedeschi e austriaci, calati davvero in numero impressionante un po’ in ogni dove. Notevole la presenza anche degli austriaci. Da inizio settimana tutte le strutture ricettive così come le tantissime seconde case sparse tra la costa e l’entroterra tra Toscolano Maderno, Gargnano, Tignale e Tremosine, hanno riaperto i battenti. «In Germania – sottolinea il direttore del consorzio turistico Garda Lombardia Marco Girardi – in questo periodo le vacanze sono già iniziate e come tradizione quando il periodo pasquale è in calendario ad aprile inoltrato, la Baviera sceglie nella stragrande maggioranza dei casi il Garda come meta preferita per le vacanze. Essenzialmente due le richieste formulate dagli ospiti: strutture attrezzate con centro benessere e luoghi da visitare in bici o a piedi. In entrambi i casi – continua Girardi – le destinazioni sono abbinate alla ristorazione di qualità e ai luoghi che offrono prodotti tipici del territorio». Numerosissimi i gruppi di escursionisti in «vagabondaggio» tra gli altopiani di Tremosine, Tignale e Gargnano, mentre si parla come da copione solo tedesco a Limone, dove da giorni tutti gli alberghi sono già strapieni di turisti. Tra le mete più apprezzate e affollate, non poteva essere altrimenti, la ciclopedonale a sbalzo sul lago posta al confine con il trentino. Un itinerario sospeso tra cielo e lago dal fascino intramontabile. In questa settimana si viaggia ad oltre 2.000 transiti giornalieri. Sold out anche spa e cinque stelle lusso disseminati tra Gardone Riviera e Limone. Il grand Hotel a Villa Feltrinelli riapre ufficialmente al pubblico martedì 19, ma lo spettacolo pirotecnico andato in scena venerdì in tarda serata a beneficio di chissà quale ospite, certifica che la villa sta già scaldando i motori per la prossima stagione: 19 stanze, 38 posti letto, 90 dipendenti e ristorante bistellato (riaperto dopo due anni anche al pubblico «esterno») dello chef Stefano Baiocco, «tutto è già stato prenotato all’80% per l’intera stagione» afferma il general manager Markus Odermatt. Giusto per rimanere a Gargnano, venerdì sera chi non aveva prenotato un tavolo in pizzeria sul lungolago, è stato costretto ad attendere in piedi per diversi minuti il proprio turno. Termometro dell’accoglienza alle stelle anche all’estremità sud del Parco, nel golfo di Salò. «Mai vista tanta gente nemmeno prima del Covid – certifica dal lungolago il titolare del Bar Italia Andrea Maggioni e presidente dell'associazione esercenti Salò Promotion – dopo due anni di pandemia la gente ha davvero voglia di stare all'aria aperta. Quantità ma anche qualità a dire il vero. Salò ma la riviera in generale, è sempre un must per le vacanze pasquali». Le prime tre nazionalità turistiche? «Tedeschi tantissimi, seguiti dagli italiani e gli austriaci. Dalle 10 alle 24 c’è sempre gente in giro con tempi di attesa anche di 30 minuti ai tavolini esterni». Unico risvolto negativo le code sulla Gardesana diventate ormai un must, ma in negativo.•.