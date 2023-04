L’incubo delle «strisce blu» Il parcheggio ora è un lusso

Il caro parcheggi è l’argomento del giorno a Desenzano. Ieri non solo sono scattate le tariffe estive, ma già da alcuni giorni i cittadini fanno i conti (e che conti) con gli aumenti delle tariffe e con 635 stalli prima gratuiti e adesso a pagamento. Una misura approvata qualche settimana fa dalla Giunta per ragioni di bilancio, ancora in corso d’opera (si stanno installando gli ultimi parchimetri) ma che cambia le cose per tutti. Parcheggiare è diventato un «lusso», anche con la D-Card dei residenti. Ad essere colpite sono un po’ tutte le categorie, anche i residenti nei quartieri che hanno visto spuntare in questi giorni le strisce blu di fronte alla loro abitazione. Chi abita nei residence Fior di Loto e Fiordaliso in via Padre Annibale di Francia o al Green Residence, centinaia di alloggi, pagherà 2 euro l’ora o il giornaliero di 12 euro. A Rivoltella si salvano i parcheggi del complesso di attività di via Agello (che ospita il veterinario, la ferramenta, macelleria e pescheria) ma non c’è scampo a Villa Brunati: i parchimetri sono stati attivati e lasciare lì la macchina costa 2 euro l’ora. I commercianti, ma anche i residenti e gli studenti che frequentano la biblioteca, non possono certo gioire. Alla Spiaggia d’Oro la novità è un’altra: i 2 euro che prima si pagavano dal 1° aprile al 31 ottobre ora saranno dovuti tutto l’anno. Anche tra i commercianti del centro la tensione c’è e non ha colore politico: si lamenta anche chi era candidato nelle liste di centro destra. Nell’ultimo incontro pubblico con la categoria dei commercianti sono fioccate le polemiche : «Chi viene a mangiare un gelato spendendo 3 euro l’ora?», aveva chiesto preoccupato il proprietario della gelateria I Masters, Arturo Mason. Domande a cui in questi giorni si aggiungono quelle di un po’ tutti gli esercenti: «A rimetterci saremo solo noi e l’immagine della città». Inevitabile una polemica anche politica. Stefano Terzi, capogruppo del centrosinistra, attacca: «Tariffa minima 1,50 euro, costi per tutti, turisti e residenti, studenti, pendolari, lavoratori della attività commerciali, docenti, frequentatori della biblioteca, della casa di riposo, della scuola di musica , delle attività del centro di Rivoltella: nessuno è risparmiato. Strisce blu, cartelli e parcometri - evidenzia - stanno spuntando al Vò, via Vittorio Veneto, viale Cavour, via Lario, davanti a Villa Brunati, via Michelangelo (davanti alla nuova scuola), al Green Residence, via Annibale di Francia e a Villa Tassinara». E ora tutti sperano, compatibilmente con le esigenze di bilancio del Comune, in un ripensamento che porti a misure meno «radicali».•.