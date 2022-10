L’utimo tratto di passeggiata taglia a metà la vecchia darsena

C’è il via libera della Giunta di Toscolano Maderno al progetto esecutivo del collegamento pedonale «Lido degli Ulivi – spiaggia Villa romana». Si tratta dell’ultimo tratto di 530 metri sui circa 4 chilometri dell’intero periplo del promontorio comunale che parte a sud dalla località Benella a Fasano, per giungere appunto alla spiaggia antistante il sito archeologico vicino alla Cartiera. Il costo complessivo dell’opera inizialmente di 900.000 è lievitato in estate a 1.350.000 euro a causa della «revisione dei prezzi unitari» e la sua realizzazione è in accordo con l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro in quanto le aree ricadono sul demanio lacuale. La spesa invece è finanziata per 450.000 euro da Regione Lombardia, 100.000 euro sostenuti dal Comune di Toscolano Maderno e i restanti 800.000 dall’Autorità di Bacino. «Consideriamo molto importante questo progetto per la nostra offerta turistica ed ambientale perché consente di completare l’intero periplo del promontorio comunale costituendo un forte richiamo e grandi suggestioni sia scenografiche sia paesaggistiche» ha affermato nell’ultimo consiglio comunale l’assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata Ermanno Benedetti. Il nuovo ultimo tratto da realizzare consentirà di collegare il litorale che inizia dalla spiaggia del Vialone dove appunto sorge il Lido degli Ulivi fino alla spiaggia della Villa Romana transitando verso nord per oltre mezzo chilometro lungo il perimetro a lago del sito industriale della Cartiera di Toscolano. Perplessità varie sui seguitissimi gruppi social locali per il passaggio della passeggiata in prossimità della darsena, utilizzata in passato dalla Cartiera per i trasporti del materiale via lago. L’attraversamento della darsena verrà superato con una struttura su pali posta proprio nel mezzo della darsena, lasciando la possibilità di ingresso allo specchio d’acqua per la zona verso lago. Soluzione che ha generato più di una perplessità anche in consiglio comunale. Proprio in quella sede l’assessore Benedetti ha spiegato che le criticità maggiori del progetto redatto dall’Autorità di Bacino riguardavano non solo la necessità di mantenere la pratica sportiva del parapendio che avviene proprio in quell'area ma anche il passaggio nella zona retrostante dove è presente la darsena. «Il transito insiste sul sito della cartiera dove non c’è possibilità di effettuare il passaggio su proprietà privata. La criticità derivava appunto dall’impossibilità di non poter utilizzare il tratto a terra, lato promontorio. Noi avevamo proposto in conferenza dei servizi un passaggio in corrispondenza, sopra o parallelamente il molo anche perché questo passaggio avrebbe consentito una visuale migliore verso il lago, magari eseguibile con un ponticello. Con rammarico in sede di conferenza dei servizi la commissione del paesaggio della Provincia non ha assolutamente voluto.•.