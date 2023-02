La borsa del turismo si tinge di «giallo»

Profumerà di agrumi alto gardesani la vetrina del Bit, la Borsa internazionale del turismo in programma da domani a martedì all’Allianz MiCo di Milano. Grazie al progetto che il Consorzio turistico Garda Lombardia ha presentato in Regione, tutto saprà di limoni e limonaie, strategicamente eletti per l’occasione a testimonial della riviera bresciana del lago. Un angolo coloratissimo che vivrà attraverso immagini, video e degustazioni elaborate in modalità live dallo chef salodiano Gianni Briarava, alternandosi ai dettagli informativi di Andrea Arosio, coltivatore ed esperto conoscitore di limonaie. Sarà un nostalgico viaggio tra storie, segreti e sapori delle secolari produzioni gardesane, coltivate in serre uniche al mondo realizzate dal XIV secolo. In prima fila i limoni, pronti ad esser «r-accolti» dai visitatori, nell’occasione vestiti con un QR CODE che racconterà la strategia turistica del comprensorio gardesano.•. L.S.