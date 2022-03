La ciclabile Riva-Limone avanza a piccoli passi

La ciclabile del Garda si prepara alla prossima tappa sul tratto di Riva verso Limone: lo conferma la pubblicazione dell’Agenzia provinciale del Trentino per gli appalti e i contratti (Apac) del bando di poco più di 6,9 milioni di euro per la seconda tranche del I lotto, il tratto di oltre un chilometro dal sottopasso del Ponale alla galleria Orione nei pressi della spiaggia dello Sperone. Termine ultimo per la presentazione delle offerte sarà il 3 maggio, poi a procedura conclusa, serviranno 560 giorni per i lavori. Andamento lento, ma si va avanti per il ricongiungimento del tratto bresciano di Limone con quello trentino di circa 5,3 chilometri. Il primo segmento del I lotto, dall’abitato di Riva alla salita della Ponale, è in fase di realizzazione. Toccherà poi al secondo e più problematico lotto, dalla galleria Orione al confine bresciano, di 4 chilometri circa, dove c’è da superare l’ostacolo del passaggio alla Casa della Trota. In attesa del ricongiungimento va a gonfie vele il tratto di Limone: ieri alle 16 erano segnalati 731 passaggi dal mattino, per un totale di 1.302.047 dall’inaugurazione nel 2018. •. L.Sca.