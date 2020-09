La ciclabile salirà fino a Riva

Si comincia, questa volta davvero senza se e senza ma, alla realizzazione del primo lotto del tanto agognato «anello mancante» della pista ciclopedonale che da Riva del Garda, in terra trentina, collegherà la sponda bresciana del lago al confine di Limone. UN INIZIO importante, perché il percorso di Limone, diventato già celebre a livello nazionale e internazionale, destinazione di folle di turisti e cicloturisti, era in realtà «monco» senza la prosecuzione in Trentino, che un giorno permetterà, da qui, di compiere l’intero giro del lago in bici tutto su pista ciclabile. Il grande sogno dell’anello gardesano, opera lungimirante perché punta su un turismo outdoor, sportivo; un segmento fondamentale per il futuro dell’economia turistica gardesana. (...)

L.SCA.