La Ciclostorica darà battaglia

Anche il lago di Garda questa domenica avrà la sua Ciclostorica, pedalata non competitiva con biciclette e abbigliamento d'epoca (antecedenti al 1987) e con precise regole tra cui una velocità di crociera non superiore ai 18 km/h: liberamente ispirata a L'Eroica o a L'Intrepida, che si corrono in Toscana, si chiama La Battaglia perché attraversa i luoghi della battaglia di Solferino e San Martino. Lo scorso anno l'edizione numero zero, esperimento riuscito con una settantina di iscritti: quest'anno gli iscritti sono quasi 200, arrivano anche da Germania, Gran Bretagna e Spagna, c'è ancora posto (info su labattaglia.eu) e 20 iscrizioni last minute il giorno della gara. I ciclisti d'antan salteranno in sella domenica mattina prima delle 9 con partenza e arrivo da Borghetto (Valeggio sul Mincio): due i percorsi, da 45 e 67 km, in tutto una dozzina di tappe (in 2 regioni, 3 province e 9 comuni) da Volta Mantovana a Solferino, dalla Perla del Garda (Lonato) a Peschiera, oltre ovviamente alla Torre di San Martino. Punti ristoro a Cavriana e Lonato, a cura delle Strade dei vini bresciane e mantovane, e a Ponti sul Mincio (Pro loco): gran finale affidato al Perlage di Sirmione. Da sabato a Borghetto ci sarà il Bike Village, incontri ed eventi collaterali: «Siamo figli di un territorio cresciuto a pane e bicicletta - spiega Cristian Coletti, organizzatore con Wellfit Concept e GardaCycling - che non ha nulla da invidiare ai paesaggi della Toscana, ma che solo da pochi anni ha scoperto la bellezza del turismo slow». Nel segno del «green»: Niente moto o auto, La Battaglia sarà la prima ciclostorica in Italia e in Europa scortata da guide cicloturistiche in ebike. •. A.Gat.