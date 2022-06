La Ciclovia del Garda? «Impatto inaccettabile»

Sono anni che tiene banco l’idea di Ciclovia del Garda, progetti che si accumulano e incrociano in un dedalo di difficoltà burocratiche, tecniche e procedurali ma soprattutto economiche. Si tratta in ogni caso di uno dei progetti più ambiziosi per il futuro del lago e chissà mai se vedrà il suo compimento. Il segnale emerso sabato durante l’incontro interregionale organizzato dalla Comunità del Garda a Valeggio sul Mincio e partecipato oltre che dalla presidente dell’ente comprensoriale e ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini, dall’assessore alle infrastrutture lombardo Claudia Maria Terzi, dal vice presidente trentino (ente capofila) Mario Tonina e dalla vice presidente del Veneto Elisa De Berti, è quello di un territorio unito nel perseguire un itinerario che consenta di percorrere in bicicletta e in tutta sicurezza, senza interruzioni, le riviere del Benaco. Ma non tutti sono d’accordo perchè Luca Rinaldi, Soprintendente per le Province di Bergamo e Brescia, peraltro capitali della Cultura 2023, non è intervenuto durante il convegno, ma a domanda diretta nel parterre non si è sottratto dal ribadire la propria posizione sul progetto della ciclovia gardesana. Parla di «impatto inaccettabile» e richiama alcune slide fatte scorrere alle spalle dei relatori: «Quello mostrato dalla Provincia autonoma di Trento è sconvolgente, le fotosimulazioni mostrano una devastazione». Non lo convince nemmeno la passerella sospesa di Limone, realizzata «quando non ero a Brescia. Doveva essere l’estensione della passeggiata di Limone per raggiungere alcuni alberghi e invece si è portata fino al confine trentino - spiega - purtroppo è stato fatto un errore clamoroso, vista l’invasività dell’opera. Immaginiamoci se fosse fatta una cosa del genere sulla Costiera Amalfitana o alle Cinque Terre: nessuno lo proporrebbe. Qui ci sono tratti che sconvolgono la visione delle falesie che precipitano nel lago, senza considerare che per farli bisogna bucare la montagna che frana». Rinaldi è invece favorevole alla riconversione dei tratti inutilizzati della vecchia Gardesana bresciana. Il Soprintendente manda così un avviso a chi progetta sul territorio, a pochi giorni dalla precedente esternazione con la quale aveva giudicato inopportuna la costruzione di una stazione della Tav a San Martino della Battaglia. La Ciclovia del Garda è una rete di oltre 160 km di piste, tante nel medio e basso lago già realizzate da collegare tra loro. Il costo preventivato (per ora) è di 344 milioni di euro. Rimane ancora molto da fare soprattutto sulla costa bresciana nel tratto da Salò verso nord del lago. Qui la morfologia del territorio è caratterizzata in moltissimi punti da rilievi a picco sul lago e necessita di investimenti milionari per mitigare il pericolo di caduta massi dai versanti. Sui fondi necessari il ministro Gelmini non ha dubbi. «Si tratta di un’opportunità da cogliere approfittando delle risorse che offre il Pnrr».•.