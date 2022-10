La Forra ritorna a doppio senso dopo quattro mesi

A partire da domani, sulla strada della Forra a Tremosine viene ripristinato il normale doppio senso di circolazione. Resterà in vigore fino alla prossima estate. l senso unico a salire dalla Gardesana verso l’abitato della Pieve, ogni giorno dalle 10 alle 19, era stato istituito lo scorso 26 giugno dall’ente proprietario della strada, la Provincia di Brescia, su richiesta del Comune di Tremosine ed era stato poi prorogato fino ad oggi. Attuato ad ogni estate dal 2020, il senso unico a salire della Forra, vuole risolvere il problema dei blocchi di traffico sulla Sp38, fonte di grossi disagi per cittadini e turisti, diventati ormai sistematici nei periodi di alta stagione, in una strada dalla sezione stradale molto ridotta dove è difficile il doppio senso. Al netto delle suggestioni e l’attrattività turistica, la strada scavata nella roccia che dal 1913 collega l’altopiano di Tremosine con il lago, sopporta quasi interamente la viabilità con transiti che nella bella stagione, superano i 7.000 passaggi. Per questo motivo la soluzione estiva rimarrà in vigore fino a quando non si interverrà strutturalmente per allargare la sede stradale: 1,7 milioni sono già stati stanziati da Regione Lombardia per l'allargamento del tratto iniziale della Strada della Forra, intervento in carico alla Provincia di Brescia attualmente in fase di progettazione. Ma non è tutto: dai fondi ex Odi, il comune di Tremosine ha ottenuto 3,65 milioni di euro destinati all'allargamento di alcuni tratti delle strade provinciali, che attraversano il comune. Gli interventi si concentreranno su alcune porzioni del tratto Pieve-Vesio-Polsone e del tratto Bassaneg -Vesio. Si tratta di investimenti fondamentali per lo sviluppo del territorio. Nei prossimi mesi verrà avviato un tavolo con la Provincia, che si prenderà carico dei lavori, definendo gli interventi.•. L.Sca.