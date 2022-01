La Madonnina si è presa la «rinvincita» sui vandali

Una nuova statua della Madonna èiapparsa sulla vetta del monte Comer a Gargnano, dopo l’atto vandalico avvenuto nei primi giorni dello scorso mese di dicembre che aveva barbaramente distrutto l’immagine sacra lasciandola in pezzi sparpagliati sulla cresta. «Sono tornato venerdì a fare un giro sul Comer e ho trovato collocata un’altra Madonnina di posizionatore ignoto nel luogo dove c’era la precedente», racconta Fiorenzo Bertolotti, 68 enne istruttore nazionale alla scuola alpinismo Prealpi di Arco, in Trentino, il primo a scoprire due mesi fa lo scempio sula cima. Residente da una quindicina di anni a Gargnano nella frazione collinare di Zuino, Bertolotti ama tenersi in allenamento utilizzando le spettacolari ascese al monte di «casa», il Comer, e anche l’altro giorno ha raggiunto la vetta a pochi passi dall’osservatorio faunistico di Ersaf, salendo dalla ferrata dell’eremo di San Valentino,e proprio qui ha trovato la sorpresa. Un gesto fatto senza pubblicità, al momento non si sa da chi: chiunque abbia ricollocato la Madonnina sulla vetta, lo ha fatto senza clamori né proclami. Per la cronaca, dopo il ritrovamento della testa staccata, gettata nei paraggi, la precedente statua era stata riportata a valle per essere riparata dalla persona che nella primavera del 2011 l’aveva in origine posizionata. Chissà se al termine del restauro tornerà nuovamente sulla vetta anche l’«originale». Per adesso un’immagine sacra c’è, ed è una bella rivincita sulla maleducazione di quegli ignoti vandali. •. L.Sca.