La nave fantasma: ora scoppia il caso degli «atti segreti»

Dopo il buco nell’acqua legato al progetto di Navigazione Lago d’Iseo (Nli), per l’acquisto della motonave a propulsione ibrida «Predore», mai entrata in servizio per presunti problemi strutturali dell’imbarcazione, ora oggetto di battaglia legale, Legambiente nell’agosto scorso e due consiglieri comunali di Paratico e Sulzano, avevano richiesto gli atti della gara, con regolare istanza di accesso, per capire meglio. Ma gli atti sono stati negati e ora ne nasce un «caso nel caso». «UNA RICHIESTA fatta allo scopo di raccogliere maggiori informazioni, - ha spiegato il consigliere di Paratico Tiberio Boni - su una spesa pubblica per una motonave “ecologica” ancora ferma agli ormeggi a due anni dalla sua consegna. Ma la risposta di Nli è stata un definitivo no». La Predore è un’imbarcazione di 30 metri, con 149 posti a sedere, 2,1 milioni di euro investiti, a fronte del bando che prevedeva 1,8 milioni, stanziati da Regione Lombardia. Nave che ad oggi è di proprietà del costruttore. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Simona Duci