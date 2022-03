La piccola Montmartre farà rivivere il centro

Con l’aggiornamento del Piano dei lavori pubblici approvato nell’ultimo Consiglio comunale prende corpo il progetto della «Casa degli Artisti» che aveva già ottenuto, nei mesi scorsi, un contributo a fondo perduto dalla Regione Lombardia pari a 300 mila euro su un totale dei 450 mila previsti per recuperare e valorizzare 5 immobili di proprietà comunale presenti nel borgo più antico di Lonato: la Cittadella. L’obbiettivo è di recuperare immobili disabitati in questo antico e pittoresco quartiere, per qui realizzare unità residenziali con annessi spazi destinati ad attività artistiche ed artigianali. Una piccola Montmartre per Lonato, ma anche una sorta di «laboratorio di vita», come sottolinea il sindaco, Roberto Tardani» «Vorremmo che rappresentasse un input concreto a un programma più ampio e articolato di riqualificazione e promozione della cittadina». Il progetto intende offrire sbocchi per potenziare e sostenere il tessuto economico locale, in particolare legato al turismo, portando al tempo stesso attività artistiche e artigianali nell’antica cittadella e, insieme, anche quel clima di affascinante attrattività che un contesto «artistico» può conferire agli occhi di chi visita Lonato da turista o da ospite. Insomma potrebbe essere il primo passo per arrivare, una volta completata la sistemazione di tutte le case comunali e di quelle di proprietà della Fondazione Da Como, all’«albergo diffuso», un progetto mai abbandonato che coinvolgerebbe l’intera cittadella con piccole strutture ricettive all’interno delle case pi+ù antiche del paese. Sul progetto «Casa degli Artisti» si è espresso formalmente il Consiglio comunale, approvando la delibera: voto favorevole delle forze di maggioranza e astensione della minoranza, che con i consiglieri Paola Perini (Pd) e Davide Bollani (Obiettivo Lonato ) ha mosso un paio di obiezioni. I consiglieri di opposizione hanno lamentato che l’ingresso di quest’opera nell’elenco dei lavori pubblici avrebbe mandato «fuori dai radar» altri interventi, come la sistemazione a museo della ex materna di Maguzzano, tronchi di rete fognaria e altro ancora. Ipotesi però smentita dal consigliere incaricato ai lavori pubblici: «Nessuna opera è stata tolta - ha garantito - ma solo rinviata secondo una strategia che punta ad ottenere nuovi contributi». I lavori per la «Casa degli Artisti» alla Cittadella dovrebbero essere avviati entro l’anno. •. R.Dar.