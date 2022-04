La pioggia non disseta i laghi ma il Garda è a prova di siccità

Piuttosto di niente, meglio piuttosto, ma la tanto attesa ondata di maltempo prevista nei giorni scorsi non è certo bastata a risollevare gli animi, o meglio, i livelli dei fiumi e dei laghi. Con il repentino abbassamento delle temperature il potenziale serbatoio idrico si è leggermente alimentato in quota sui rilievi, anche se il deficit nevoso montano stagionale, è lontano da essere colmato. Proprio a causa della siccità (siamo in presenza del 60% in meno di acqua rispetto alla media del periodo) in occasione del Tavolo regionale sulla crisi idrica in Lombardia si è valutata l'opportunità di effettuare deroghe al rilascio del deflusso minimo vitale dei bacini idrici, nell'ambito di quanto previsto dal Programma di tutela e uso delle acque, con lo scopo primario di invasare acqua nei laghi, iniziando strategicamente con i laghi di Iseo e Como, con un contemporaneo slittamento dei tempi per l'inizio della stagione irrigua. «Per il lago di Garda non cambia niente – è l’analisi del segretario generale della Comunità del Garda Pierlucio Ceresa –. Il Benaco fa parte dell’Autorità di bacino del fiume Po e fa testo l’edificio regolatore di Salionze in provincia di Mantova». Dal 28 marzo scorso i deflussi sono aumentati da 14 metri cubi al secondo a 18 e dal primo aprile a 20 metri cubi al secondo. Stiamo parlando dell’unico lago lombardo non in sofferenza, pieno per l’80,7% (misurazioni di ieri a mezzogiorno). Le piogge dei giorni scorsi hanno portato gli afflussi a 26 metri cubi al secondo, facendo aumentare di 3 centimetri, dal 28 marzo, il livello delle acque, ora passato da 105 a 108. Sta pagando adesso, con l’inizio della stagione irrigua, la politica di «contenimento» attuata nei mesi invernali dalla Comunità del Garda in concerto con Aipo per mantenere in pratica chiusi i rubinetti, lasciando solo in uscita il minimo indispensabile (14 mc al secondo) per garantire i livelli dei laghi di Mantova, patrimonio Unesco. Niente a che vedere con il lago d’Idro pieno al 23,1%, il lago d’Iseo al 10% (livello a -16 centimetri), il lago di Como pieno al 6,5% (livello a -30 centimetri) e il lago Maggiore pieno al 31,4% (livello a 7,8 centimetri). Quello del 2021-2022 purtroppo verrà ricordato come uno degli inverni più scarsi di precipitazioni di sempre lasciando in eredità una grave siccità. Si parlerà anche di queste tematiche il 12 aprile alle 10 a Palazzo Wimmer a Gardone Riviera (ex Casinò) in occasione di «Garda green connection», evento organizzato nell’ambito del progetto europeo Life SALVAGuARDiA che si pone l'obiettivo di costruire un network per la valorizzazione ambientale, economica e sociale del territorio gardesano. Parteciperanno al talk condotto da Marica Di Pierri, direttore responsabile EconomiaCircolare.com, l’attore e scrittore Giuseppe Cederna ed il giornalista scientifico Luca Mercalli, presidente della Società metereologica italiana. •.