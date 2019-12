La Pro loco in televisione racconta la grande bellezza

Annata da ricordare per la Pro loco di Tremosine. Dopo la grande sfida di Rai 3 del «Borgo dei Borghi» che ha visto coinvolti 60 comuni tra i più belli e i più suggestivi dell’intera Penisola (Tremosine era tra i 20 borghi più belli per Regione, rappresentando ovviamente la Lombardia), l’altro giorno una trentina di residenti sono stati invitati a partecipare alla trasmissione «Detto Fatto» in onda su Rai 2 dalle 14 alle 16. «Siamo stati contattati dall’Unpli, l’associazione delle Proloco Lombardia - racconta Matteo Amistani - al traino appunto della nostra partecipazione al Borgo dei Borghi. Evidentemente dobbiamo aver lasciato il segno quella volta». In studio la conduttrice Bianca Guaccero non si è sottratta al termine della puntata al rito del selfie collettivo con tutto il gruppo di Tremosine, per l’occasione composto da uno o due rappresentanti di ogni associazione comunale. (...)

L.SCA.