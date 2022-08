La Pro loco innalza l’appeal di Tremosine

La riapertura della strada della Forra ha ridato slancio all’estate turistica di Tremosine. La strada rimasta chiusa per un anno e mezzo per consentire la messa in sicurezza del versante instabile, a dispetto dei suoi 109 anni di vita, continua a sobbarcarsi il 70% dei passaggi da e per la riviera del lago. L'offerta turistica del comprensorio non è soltanto rappresentata dal promontorio di Campione, l’unica frazione affacciata sul lago delle diciotto comunali, e il suo adrenalinico paradiso internazionale delle tavole a vela, ma anche dai piccoli borghi dell’entroterra. Attraverso l’esperienza enogastronomica, spaziando dal ricco paniere dell’offerta casearia con la punta di diamante rappresentata dal Caseificio Alpe del Garda, al tartufo locale l’entroterra seduce i gourmet. Il territorio immerso nella natura è ideale per trascorrere giornate all’aria aperta in modalità lenta indossando scarponcini da trekking o magari in modalità più performante in sella ad una mountain bike sugli spettacolari tornanti di passo Tremalzo. Al tramonto non mancano le opportunità di divertimento. Giusto per ricordare qualche appuntamento organizzato dalla Pro loco locale nei prossimi giorni di agosto, in piazza alla Pieve il 19 ed il 25, spazio agli appuntamenti musicali (ore 18.30) con la musica dal vivo di Simone Galante. La vigilia di Ferragosto invece è accesa dal Luminous party (Dj Stefanutti) organizzato sul delta del San Michele a Campione tra fiumi di birra, spiedo e coregone ai ferri. Il party musicale di Ferragosto invece, è griffato dj Samuelli e prende vita alle 19 in piazza alla Pieve. Il 17 in piazza Vittorio Veneto a Vesio è il turn del live music di Davide Ropa. Sabato 20 e domenica 21 Tremosine si tinge di giallo con il Festival letterario al sagrato della chiesa di San Giovanni, curato da Lorenzo Sartori. Sui titoli di coda del mese, il 27 torna in piazza Comboni a Voltino, lo show del clown Karen (ore 20.30). Chiusura col botto il 28 a Villa con esposizioni artistiche, mercatini e cinema all’aperto, senza soluzione di continuità, dalle 11 fino a tarda sera. •. L.Sca.