La rinascita del borgo è un sogno da 20 milioni

Tenta il jackpot il Comune di Valvestino nell’anno appena iniziato. Ma sognare non è un azzardo. Nei prossimi mesi il borgo potrebbe incassare la dote dell’avvio della gara sulla base di un appalto integrato per il tanto agognato e discusso tunnel che collegherà in 4.967 metri (2.850 in territorio bresciano e 2.117 in quello trentino, i Comuni di Valvestino e Magasa con quello di Bondone nella valle del Chiese. Nel personalissimo «biglietto della lotteria» sono compresi infatti anche i 20 milioni del bando messo in palio dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) per quel piccolo borgo della Regione Lombardia con non più di 300 unità abitative che verrà scelto entro maggio come beneficiario del finanziamento di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati. «Sarebbe davvero la svolta se potessimo aggiudicarci i fondi», ammette senza mezzi termini il sindaco Davide Pace. Valvestino propone il progetto Moerna al Centro, la riqualificazione della frazione “più grande” in termini di popolazione delle cinque, in un Comune di 173 abitanti complessivi con un’età media di 57 anni e un forte spopolamento (la sua popolazione si è ridotta nel ventennio 2001/2020 di più di cento unità).

Quale sarebbe il progetto che potrebbe far ripartire davvero l’intera Valvestino senza magari ricorrere all’altrettanto auspicata annessione con il Trentino? «Puntiamo sulla riqualificazione di Moerna concretizzando 4 filoni principali – illustra Pace -: turistico, servizi, agricolo e gastronomico, culturale». Gli interventi principali quali sarebbero? «L’albergo diffuso attraverso l’acquisto e la ristrutturazione di alcuni immobili all’interno del borgo, trasformandoli in piccole strutture ricettive costituite da mini appartamenti per vacanze attrezzati con mobilio di qualità e con tutti i confort legati ad un target turistico dedicato alle famiglie e agli sportivi. L’intervento è stimato in 3.950.000 euro e potrà essere realizzato in 48 mesi. Tra gli interventi – continua Pace– anche la realizzazione di un albergo con centro benessere attraverso il recupero di una struttura di proprietà comunale costruita circa venti anni fa che oggi giace in stato di completo degrado e abbandono per la costruzione di un albergo con circa cinquanta posti letto per target medio alto, con annesso centro benessere e piscina riscaldata».

L’investimento è stimato in 6.000.000 di euro e avrà un tempo di realizzazione di circa 48 mesi. In cantiere anche l’acquisto di alcuni terreni necessari per lo sviluppo del piccolo borgo ricettivo, la realizzazione di 7 fienili con il tetto di paglia, architettura tipica del comune di Valvestino e una struttura adibita a reception per le attività dei turisti. I fienili saranno costruiti come quelli tradizionali e al loro interno saranno dotati di tutti i confort con vasca idromassaggio e vista Piramide. In questo caso l’intervento è stimato in 1.050.000 euro. Il resto del progetto prevede inoltre il completamento del campeggio esistente con bungalow di alta qualità stile glamping, la manutenzione straordinaria di due percorsi turistici che hanno come punto di partenza e arrivo il borgo di Moerna (2 milioni di euro) e la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento con cogenerazione da 5,5 milioni di euro. In elenco anche una nuova stalla per bovini da 50 capi gestita dall’azienda agricola di un giovane (1,1 milione di euro) più altri restauri assortiti al patrimonio già esistente. «La rigenerazione del borgo di Moerna – auspica Pace - non sarà solo la rinascita di un borgo ma dell’intera comunità di Valvestino». •.