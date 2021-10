Sul Garda la sanità «post-Covid» muove i primi passi

«Adesso non si torna più indietro» commentava felice ieri mattina tra gli applausi, il sindaco di Salò Gianpiero Cipani dopo la firma dell’accordo per la realizzazione della struttura territoriale socio sanitaria in località Cunettone. Erano presenti alla sigla del protocollo d’intesa nella sala dei Provveditori in Municipio, la vice presidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, il direttore generale di Ats Brescia Claudio Sileo, il direttore generale di Asst Garda Mario Alparone e il sindaco di Salò Gianpiero Cipani. Il documento prevede la realizzazione in quarantotto mesi dall’entrata in possesso del terreno, di una Casa di comunità e di una Centrale operativa territoriale finanziata da Regione Lombardia, in un’area di 8.245 mq messa a disposizione dal Comune nei pressi della cascina Valene, a pochi passi dalla strada Provinciale e dalla Gardesana.

La spesa stimata per l’intervento? Una decina di milioni. (...)

