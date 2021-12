La statua della Madonna decapitata sul Comer

Non si sottrae purtroppo nemmeno l’alto Garda ai raid contro le statue della Beata Vergine e questa volta, purtroppo, l’ennesimo episodio assume ancora più significato perché avvenuto con tutta probabilità proprio alla vigilia dell’Immacolata. A farne le spese nell’occasione è la statua posizionata da poco meno di una decina di anni sulla sommità del monte Comer di Gargnano. «È stato davvero un colpo tremendo arrivare in vetta ieri poco prima di mezzogiorno e trovare un atto vandalico del genere» raccontava ieri mattina Fiorenzo Bertolotti, 68 enne istruttore nazionale alla scuola alpinismo Prealpi di Arco, in Trentino, il primo a scoprire lo scempio. Residente da una quindicina di anni a Gargnano nella frazione collinare di Zuino, Bertolotti ama tenersi in allenamento utilizzando le spettacolari ascese al monte di casa, il Comer, e anche martedì mattina ha raggiunto la vetta a pochi passi dall’osservatorio faunistico di Ersaf, salendo dalla ferrata dell’eremo di San Valentino. (...)

