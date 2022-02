La tratta delle donne raccontata sulla scena

Oggi dalle 17 alle 21 e domani dalle 10 alle 19, la biblioteca Lanfranchi di Palazzolo ospita «NoBody», installazione teatrale sulla tratta e lo sfruttamento sessuale, realizzata dalla compagnia teatrale FavolaFolle con l’associazione Lule Onlus. Lo spettacolo promosso dalla cooperativa «Progetto accoglienza integrazione» e sostenuto dall’assessorato ai servizi sociali, per la delicatezza del contenuto, è vietato ai minori di 14 anni. L’installazione in 45 minuti farà attraversare, a non più di 10 persone per volta, cinque spazi per incontrare cinque attrici in un viaggio per sensibilizzare sul tema e le tragedie umane provocata della tratta di donne e minori. Si consiglia la prenotazione al 392 9939299; info favolafolle.com. Dopo il debutto a Bergamo, «NoBody» è stata replicata a Lecco, Cremona, Brescia, Pavia, Milano, Legnano, Mantova, Lodi, Rho e altri centri, ed è stata vista da oltre 5.500 partecipanti in Lombardia. •. G.C.C.