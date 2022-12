Le Bisse del Garda conquistano l’Unesco

Per le barche a chiglia piatta il rango di «buona pratica» come patrimonio immateriale della cultura popolare del territorio

Anche la Lega Bisse del Garda con le sue imbarcazioni a fondo piatto per la voga alla veneta (in piedi) diventa una «buona pratica» riconosciuta dall’Unesco, l’organismo dell’Onu per la scienza, l’istruzione e la cultura.

All’incontro del 17esimo Comitato intergovernativo della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale tenutosi a Rabat, il 1° dicembre di quest’anno, il traguardo è stato raggiunto con l’ingresso del «Tocatì» nel Registro delle buone pratiche Unesco.

L’associazione per la salvaguardia dei giochi e sport tradizionali che ogni anno organizza a Verona il Festival internazionale dei giochi di strada, ha trovato anche il sostegno di Regione Lombardia con l'inserimento nel dossier di candidatura anche di Desenzano con la pratica remiera delle bisse insieme ad altre cinque comunità lombarde (per il bresciano ci sono anche la morra a Barbariga e la bala creela a Gianico).

Una notizia bellissima e un traguardo meritato

«Una notizia bellissima – ha commentato l’assessore regionale all’Autonomia e cultura Stefano Bruno Galli - e un meritato traguardo. Con l’ingresso del Tocatì nel Registro delle buone pratiche Unesco, anche la Lombardia incrementa i riconoscimenti Unesco portandoli alla cifra record di 21. Ho seguito direttamente e accompagnato il processo di candidatura, partecipando a promuovere la conoscenza, sottolineandone l’importanza, dei Giochi di Strada per l’identità culturale delle comunità».

La prima regata risale al lontano 1548

La Lega Bisse del Garda nata nel 1968 è un'organizzazione che riunisce le remiere del Benaco e del lago d'Iseo dove si pratica e si tramanda l'antica tradizione. Secondo quanto ricostruito negli anni, si ritiene che la prima regata ebbe luogo nel 1548: le cronache del tempo narrano che si disputò a Salò un Palio per salutare l'arrivo del «Clarissimus Provvisore» della Repubblica di Venezia Stefano Tiepolo.

Uno sport da tenere vivo, guardando al futuro

La sua profonda influenza del passato ha poi lasciato segni tangibili, anche nelle tradizioni e gli usi, tramandati fino a oggi. «Un traguardo enorme anche per noi, come Lega Bisse e come rematori - afferma il presidente, Marco Fava -. Questa è la conferma di quanto tenere vivo questo sport, seppur con non poche difficoltà, sia stato importante in passato e ancora di più oggi, guardando al futuro. Come Lega Bisse continuiamo a valorizzarlo e spingerlo verso una nuova crescita». In concreto, la prossima edizione del Palio remiero dovrebbe vedere al via in armo maschile 4 o 5 bisse in più (Gardone Riviera, Sirmione, Garda e Gargnano, forse Toscolano Maderno e San Felice), numero che porterebbe da due a tre le batterie ad ogni tappa.•.