Le Fiamme gialle tornano al Porto vecchio

La Guardia di Finanza di Desenzano da «Tenenza» è diventata «Compagnia»: un upgrade organizzativo che potrebbe portare non solo a un aumento dell'organico, ma anche a un clamoroso raddoppio degli spazi. Ovvero: all'attuale sede di via Gramsci si potrebbe aggiungere pure il recupero dello storico immobile della vecchia caserma affacciato sul Porto vecchio in un angolo tra i più belli del centro storico, abbandonato da anni e per questo motivo da tempo al centro di varie problematiche dovute al lungo degrado. Al quale ora si rimedierà. Risulta infatti ben avviata la progettualità per la riqualificazione dell'edificio, affidata agli esperti del Reparto tecnico logistico amministrativo delle Fiamme Gialle della Lombardia (con sede a Milano): non si conoscono ancora i tempi tecnici o gli eventuali finanziamenti disponibili, ma è certo che sono già in corso le valutazioni sulla futura destinazione dell'immobile, che ad esempio potrebbe ospitare le camerate per i militari di stanza a Desenzano. In tal senso appare ben più di un'avvisaglia, che va in questa direzione, la recente disinfestazione (una decina di giorni fa) effettuata sulla ex caserma: tecnici e operai di una ditta specializzata sono intervenuti per liberare lo stabile (che è assai corposo: quattro piani fuori terra che danno sul lungolago, sul porto vecchio e sulla piazza) dai piccioni che periodicamente lo infestano, entrano ed escono da pertugi e finestre, sporcano dentro e fuori e danno parecchio fastidio ai commercianti della zona (che per la cronaca hanno accolto con piacere l'intervento). «È stata recepita un'ordinanza del Comune, ne abbiamo firmate più di una in questi anni - spiega il sindaco Guido Malinverno - e ora finalmente è stato pulito tutto. È giunta anche a me la voce di una possibile ristrutturazione - conferma il sindaco - e c'è già stato anche un sopralluogo con ufficiali e finanzieri. So che ci stanno ragionando, se ne parlava anche qualche anno fa: ma è bene ricordare che lo stabile non è di proprietà della Guardia di Finanza ma del Demanio, sotto la gestione del Provveditorato interregionale delle Opere pubbliche di Milano. Vero che non è un momento facile per nessuno, per fare investimenti: ma è chiaro che sarebbe un gran piacere per tutti - conclude Malinverno - se l'ex caserma tornasse della disponibilità della Fiamme Gialle, anche perché una struttura come quella, una volta riaperta, sarebbe un ulteriore gradito presidio per la sicurezza del nostro centro storico». •.