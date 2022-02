Le Frecce Tricolori tornano a settembre

Che lo spettacolo abbia inizio, anzi che finalmente possa ritornare! Perché le loro acrobazie mozzafiato sul tratto di lago desenzanese nel 2019 hanno lasciato un ricordo indelebile. E dopo la delusione dell’annullamento dell’evento l’anno scorso, dovuto alle restrizioni della pandemia, sabato 11 settembre a Desenzano tornano le Frecce Tricolori per le prove, mentre domenica 11 andrà in scena il loro unico e spettacolare Air Show. L’evento, ufficializzato dall’Aero Club d’Italia, ha presentato nei giorni scorsi il calendario del programma, ricco di eventi e che vedrà come sempre la partecipazione della Pattuglia acrobatica 313° Gruppo addestramento acrobatico. Si parte il 7 maggio con Molfetta, per proseguire con altre 22 tappe in giro un po’ per tutta la penisola, l’ultima il 2 ottobre a Santo Stefano a Mare Ligure, in provincia d’Imperia. Desenzano sarà la 19ma tappa e anche l’unica della Lombardia.•. S.Avi.