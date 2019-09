Le frontiere del turismo si avvicinano all’Oriente

Si intrecciano accordi sulla via della Seta anche e soprattutto nel settore turistico: ieri pomeriggio una delegazione bresciana si è recata all’ufficio commerciale del Consolato della Repubblica popolare cinese a Milano, e con il presidente della Provincia di Brescia Samuele Alghisi c’era anche il presidente del Consorzio turistico Garda Lombardia, Luigi Alberti. L’incontro con i diplomatici cinesi ha gettato le basi per l’apertura di un canale preferenziale per le attività di promozione territoriale. Si punta su turisti cinesi di target alto, con capacità di spesa: «Attualmente - riferisce il presidente del Consorzio di promozione, Luigi Alberti - il Garda vanta una consolidata reputazione in Europa oltre che nel Nord America, nostri mercati tradizionali che fanno registrare sulla riviera 25 milioni di pernottamenti. (...)

L.SCA.