Le penne nere di Salò scrivono la Giornata della riconoscenza

Il lago di Garda ospiterà la terza edizione della Giornata della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini. Istituita nel 2020 l’evento vuole ricordare l’impegno delle penne nere durante l’emergenza Covid in particolare per l’allestimento dell’ospedale a Bergamo nel pieno della prima ondata pandemica. Per la prima volta la Giornata sarà bresciana. Il primo aprile a Salò sono attesi rappresentanti da tutte le sezioni della Lombardia. La notizia è stata anticipata ieri a Moniga dal presidente Sergio Poinelli in occasione dell’assemblea sezionale - presenti 170 delegati e il consigliere regionale Floriano Massardi - della Monte Suello di Salò, che accoglie 57 gruppi in 6 zone geografiche di Garda e Valsabbia e conta 3.493 soci (erano 3.581 nel 2021), 784 aggregati (779) e 388 amici (373). Per gli alpini l’unità di misura è l’impegno: nel 2022 la Monte Suello ha dedicato 43.418 ore (equivalenti a 1.809 giorni) ad attività di ogni tipo, di cui 5.019 ore per interventi di solidarietà, 12.548 ore sul territorio, 14.625 agli enti locali, 8.968 alla protezione civile. Sono 3.115 gli alunni delle scuole coinvolti in varie iniziative, in 24 Comuni. Protezione civile: sono 189 i volontari attivi nella Monte Suello (109 nelle 4 squadre antincendio e 80 nella logistica) ma 522 in totale i volontari intervenuti nel 2022 per interventi di supporto agli hub vaccinali e per il Covid in generale a Lonato, Vobarno, Prevalle e pure a Trenno, Milano. Otto gli interventi antincendio, anche su più giorni, a Gaino, Valvestino, San Bartolomeo, Tremosine, Gargnano e pure in Calabria, interventi di soccorso persona a Limone, caduta alberi a Prevalle, trasferte a Varese e nelle Marche per alluvioni. Il 2022 è stato anche l’anno del gradito ritorno del campo scuola a Campei de Sima, dopo 2 anni di stop causa Covid: in ottobre sono stati coinvolti i ragazzi del liceo Bagatta di Desenzano, per il 2023 sono già 8 le scuole che hanno chiesto di partecipare (mai così tante). Impegno anche economico: 145 mila euro donati nel 2022, 48 mila per iniziative di solidarietà, 37 mila al territorio (parrocchie, case di riposo, scuole), 60 mila agli enti locali. Assegnati ieri i consueti riconoscimenti annuali: il premio Antonio Andreassi (per alpino meritevole) consegnato a Paolo Pellegrini del gruppo di Sabbio Chiese. Il premio Michele Milesi (per capogruppo) a Pietro Avanzini del gruppo di Raffa. Il premio Italo Maron al gruppo di Sirmione. Riflessioni sulla guerra: «La follia dell’uomo ha pensato di scatenare una guerra in Europa», il pensiero di Angelo Bertini, coordinatore di Protezione civile.•.