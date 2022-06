Le province del Garda accelerano per la ciclovia

Era il mese di luglio del 2014 quando gli assessori delle Province di Brescia, Trento, Verona e Mantova (con la sua pista che già si snoda lungo il Mincio), sottoscrissero per la prima volta un protocollo d'intesa della durata triennale denominato «Garda by bike», per la posa di una segnaletica uniforme in tutti i territori attraversati dal percorso dell’ «alta velocità» a pedali intorno al lago di Garda. L’idea era di collegare in futuro con altri segmenti nuovi tutte le ciclabili già esistenti intorno al lago. Esattamente otto anni dopo, sabato prossimo a Villa Meriggio (Valeggio sul Mincio) i rappresentanti delle tre regioni benacensi si incontreranno per discutere di questo ambiziosissimo progetto «interregionale unitario» che ancora deve entrare nella fase decisiva. Al netto dei circa 6 km di pista in fase di realizzazione tra Limone e Riva del Garda il cui completamento è previsto entro il 2025, ci si chiede infatti come ad esempio verrà realizzato il percorso ciclabile tra Salò e Limone e in special modo da Gargnano verso il nord del lago, in località dove la morfologia del territorio è caratterizzata da rilievi a picco sul lago e necessita di investimenti milionari. Tra i relatori del convegno ci saranno il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti (ente capofila del progetto interregionale), l’assessore alle Infrastrutture e trasporti di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, e la vice presidente della Regione veneto, Elisa De Berti. Presenti anche i presidenti delle Province di Brescia, Verona e Mantova, dei sindaci e dei presidenti dei Consorzi turistici. L’incontro è stato organizzato dalla Comunità del Garda e sarà moderato dal segretario generale Pierlucio Ceresa con l’intervento finale della presidente e ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini. La ciclovia del Garda rientra tra le 10 ciclovie di carattere prioritario nazionale. Il costo totale dell’anello ciclabile di 166 chilometri, è stimato in 344 milioni e mezzo di euro e prevede 112 opere di cui 87 ponti (29 stradali e 58 ciclopedonali di cui almeno 16 mensole), 5 nuovi sottopassi e 20 gallerie oltre ad una moltitudine di opere. Gli importi fino ad ora destinati? Nel novembre 2018 il primo finanziamento è stato di 16.622.512,40 euro, mentre il secondo nel gennaio 2022 di 30 milioni di euro, verrà utilizzato per realizzare 8 chilometri nel territorio lombardo (12.539.913 euro), 4 chilometri in Veneto (6.966.618 euro) e 6 chilometri in Trentino (10.493.469 euro). L’obiettivo della presidente della Comunità del Garda, Mariastella Gelmini è di coordinare tutto il progetto, uniformando l’azione delle Regioni ed evitando che ognuno proceda per conto proprio senza un coordinamento generale. «Per questo motivo – anticipa – ho già preso contatto con i vertici regionali di Lombardia, Veneto e Provincia Autonoma di Trento».•.