Limonaia, l’attrazione turistica arricchisce un «paniere» bio

Nelle ultime settimane il sole penetra sempre più insistente attraverso le vetrate e già sembra che le piante di limone si preparino alla nuova stagione. Per questo da stamattina si procederà alla scopertura della settecentesca limonaia al Prà de la Fam di Tignale. Nel fine settimana l’antica serra di agrumi, la più vasta tra quelle ancora coltivate sul Garda, ha aperto la sua porta al pubblico con visite guidate, per un’occasione straordinaria ancora nella sua veste invernale, con tetto e fronte solare chiusi secondo la tradizione di un tempo. Costruita a metà Settecento dalla famiglia Parisini, che ancora ne è proprietaria, la limonaia è ora concessa in comodato ventennale al Comune di Tignale per coltivarla e aprirla al pubblico: conserva novanta piante di agrumi, in prevalenza limoni, ma anche aranci, cedri, pompelmi, kumquat e bergamotti. Si tratta di un esempio ottimamente conservato, di uno stile che ha connotato per secoli il paesaggio alto gardesano e che rimanda a un’attività, quella della coltivazione di agrumi, esclusiva a queste latitudini ben più della coltura dell’olivo, che distingue i luoghi, ma si può trovare in contesti simili. Le limonaie sono un fattore di attrazione per il turismo. Quella del Castell di Limone - per dare l’idea - conta nei mesi estivi una media di oltre 100 mila visitatori. L’apertura ufficiale dell’Ecomuseo alla limonaia al Prà de la Fam sarà in occasione della settimana Santa, diventando poi anche luogo di eventi e manifestazioni a sfondo culturale. Già in questo fine settimana però, moltissime persone hanno approfittato dell’opportunità di visitare l’antico sito agricolo. «Negli ultimi anni - è l’analisi del vicesindaco di Tignale e membro della giunta del Consorzio turistico Garda Lombardia, Luigi Bertoldi - la vacanza non si esaurisce nel divertimento e nel consumo del tempo ma conosce e apprezza le differenze e la peculiarità dei luoghi. L’eco-turismo può contribuire a definire l’utilità del territorio anche in termini di sua valorizzazione culturale, che superi la tutela e la conservazione fine a se stessa delle memorie dei luoghi, per integrare l’ambiente rurale sul piano socio-economico». Tignale è l’esempio: i limoni raccolti ogni stagione vengono in seguito conferiti alla Latteria Turnaria che ha avviato un laboratorio di trasformazione dei prodotti con tecniche innovative a freddo per realizzare prodotti bio certificati. «Il tutto – sottolinea Bertoldi – in collaborazione con gli “assaggiatori del gusto” che producono i codici sensoriali di ogni prodotto». Riprendendo con le dovute proporzioni l’utilità che un tempo poteva avere la coltivazione dei limoni quando per la gente della riviera, da Salò a Limone, significava sussistenza e guadagno (a metà del XIX sec. Epoca del massimo sviluppo, si contavano 35 mila piante produttive e una media annuale di 20 milioni di limoni raccolti per l’esportazione di cui 8 milioni nella sola Gargnano. Il riscatto del territorio passa anche attraverso il nuovo bando comunale per il ripristino delle originali canalette in pietra della limonaia, utilizzate per irrigare «a cascata» le piante di limone sfruttando l’acqua del limitrofo torrente.•.