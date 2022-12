Limonaie, entro fine anno i fondi a bilancio regionale

La buona notizia innanzitutto è che il progetto «Il Garda delle limonaie» presentato nei mesi scorsi dalla Comunità montana Parco alto Garda bresciano e ammesso a finanziamento da Regione Lombardia è tra quelli che passano alla seconda fase. «Per le tempistiche - ha dichiarato ieri mattina l’assessore all’agricoltura di Regione Lombardia Fabio Rolfi in occasione della presentazione dell’iniziativa alla sala civica Castellani di Gargnano - il mio auspicio, ma ne sono certo, è che sia tra quelli che nel 2023 rientrerà tra le risorse messe nel bilancio che approveremo entro la fine dell’anno e che si possa poi procedere alla stesura dell’accordo di collaborazione». A disposizione ci sono 2.950.000 euro («La quota iniziale di 4.200.000 prevedeva altri interventi poi tolti in fase di contrattazione» ha specificato il presidente della Comunità Montana Parco Davide Pace): serviranno a rilanciare le antiche limonaie gardesane piantando ancora gli agrumi come nei secoli passati, mettendo sul piatto le produzioni professionali, coinvolgendo le università, enti, cooperative, associazioni e privati dei territori della riviera del parco. Sono 68 le limonaie censite, potenzialmente da recuperare in comodato, che si trovano in stato di abbandono da più di 5 anni: dai 4 ettari di terreno recuperabili, è prevista la piantumazione di 2.860 piante di agrumi per un totale di produzione annuale di 1.716.000 limoni, pari a 214 tonnellate. «L’obiettivo ha illustrato Stefania Baronio della Comunità Parco - è di ottenere dalle filiere prodotti di qualità con il marchio DOP coinvolgendo gli attori principali della riviera del Parco». «In strutture agricole uniche al mondo - sottolinea Alberta Cazzani del Politecnico di Milano - che si trovano solo su questa costa da Toscolano a Limone». Il progetto prevede il supporto al percorso di certificazione IGP/DOP di partner sul territorio (Comunità Parco, Agri-Coop, Terre e Sapori di Gargnano, Latteria Turnaria di Tignale) il coordinamento scientifico dell’Università degli Studi di Brescia e partner scientifici come Crea di Acireale, Politecnico di Milano, Università Milano-Bicocca e il Museo di scienze naturali di Brescia.•. L.Sca. © RIPRODUZIONE RISERVATA