Limone è una terra desolata uova a casa per consolazione

I volontari della Protezione civile di Limone hanno distribuito casa per casa a tutti i bambini delle uova al cioccolato come augurio di buona Pasqua. «Un ringraziamento anche a loro - commenta il sindaco di Limone Antonio Martinelli - per lo sforzo e l’impegno nel rispettare tutte le direttive che ci hanno imposto. L’augurio è di passare una Pasqua serena e di speranza rimanendo a casa». Limone era fino a ieri con Magasa, Irma e Pertica Alta uno dei soli quattro paesi bresciani ancora senza Covid19: proprio ieri si è saputo del primo, e per ora unico, contagio. TUTTO BLINDATO, Gardesana deserta e temperature beffarde da mese di maggio inoltrato. Fa specie proprio qui ai confini col Trentino, nella capitale del turismo tedesco sul lago, osservare cosa significa vivere senza turisti e villeggianti, soprattutto in questi giorni tradizionalmente dedicati all’ouverture ufficiale della stagione con l’arrivo delle prime ondate di turisti. (...)

L.SCA.