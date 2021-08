Limone, un’onda sull’Hotel: turisti trasferiti

•• Notte di delirio in alto Garda al confine tra il comune di Limone e quello trentino di Riva del Garda a causa del maltempo. Un’ondata di fango e detriti ha travolto l’hotel Pier, in località Gola, nei pressi del cippo di confine tra la regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento. La struttura alberghiera, a fianco della Gardesana, è frequentatissima ogni mese dell’anno dagli appassionati di surf e kite surf: l’altra notte ospitava un centinaio di turisti, trasferiti in tutta fretta nel limitrofo Comune di Limone. Le forti piogge, intorno all’1,40, hanno provocato una colata di materiale che si è scaricata dal versante allagando letteralmente l’albergo sottostante: prima ha sfondato la porta della cucina, poi ha travolto tutta l’attrezzatura per andare a riversarsi ne sala da pranzo, nella reception e nella hall, interessando circa 500 metri quadrati di fabbricato. (...)

