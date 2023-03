Livelli del Garda, rispunta l'ipotesi di un «aiutino» dall'Adige

Prelevare in minima parte la portata del fiume per alimentare il Benaco nei periodi di magra è possibile, usando la galleria Mori-Torbole, tutelando esigenze agricole, idropotabili e turistico-ambientali. La scelta è politica

La regolamentazione dei livelli del Garda e l’utilizzo delle sue acque è da decenni una storia infinita che periodicamente torna in primo piano, senza che sia stata ancora trovata una soluzione. E, nei periodi di siccità, riaccende contese mai sopite fra gardesani e mantovani, che dell’acqua del lago hanno bisogno per i loro campi. Ma questa è una guerra fra poveri.

Le mani sui rubinetti dell’acqua le hanno infatti Trento e Bolzano. Per entrambi l’acqua è la principale risorsa, il loro «petrolio blu», che possono sfruttare e gestire in base alle forme di autonomia concesse dallo Stato, in primis per la produzione idroelettrica.

Trento ha 17 grandi invasi, il principale dei quali è il lago di Santa Giustina (180 milioni di metri cubi). Bolzano ha 16 grandi dighe, la principale delle quali è il lago di Resia (112 milioni di metri cubi d’acqua). Con 33 grandi invasi, la regione autonoma Trentino Alto Adige stacca di gran lunga il Veneto, che ne ha meno della metà (15), il più grande dei quali è il lago di Centro Cadore (67 milioni di metri cubi).

Soprattutto, Trento e Bolzano «controllano» gli afflussi nel Garda e nell’Adige. E in situazioni di siccità come l’attuale possono decidere quanto erogare a valle, cioè a noi.

Un'idea divisiva

In questo quadro è tornata in auge una proposta: alimentare il più grande lago italiano anche con le acque dell’Adige, attraverso la galleria Mori-Torbole, il canale di quasi 10 chilometri che venne scavato fra il 1939 e il 1959 per scaricare nel Benaco le piene dell’Adige.

Lo scolmatore funziona per gravità, sfruttando il dislivello di 100 metri fra l’imbocco di Mori (165 metri sul livello del mare) e lo sbocco di Torbole (65 metri), e ha una portata massima di 500 metri cubi al secondo. Un’opera imponente, fondamentale in caso di piena per «salvare» Verona e, per fortuna, utilizzata di rado allo scopo. E allora, perchè non rimpinguare i livelli del Garda facendo affluire un po’ di acqua dall’Adige?

La proposta non è nuova

Già una quindicina di anni fa, durante il periodo siccitoso del 2007, gli utilizzatori a valle del lago, cioè il Consorzio del Mincio, avevano avanzato una soluzione del genere. Il Commissario nominato per l’emergenza idrica aveva disposto di riversare nei futuri periodi di crisi l’acqua dell’Adige nel Garda attraverso lo scolmatore di Mori. Ma la Comunità del Garda si era opposta, ricorrendo al Tar del Lazio e al Tribunale superiore delle acque e vincendo questa «guerra dell’acqua», nonostante le 7mila firme raccolte dagli agricoltori.

I campi hanno sete

Il nodo si è riproposto nel corso del vertice che si è svolto a inizio febbraio a Peschiera tra la Comunità del Garda, l’Autorità di bacino del Po, il Consorzio del Mincio e quello del Garda-Chiese, per definire un piano operativo in vista di un’estate che, con la siccità che non sembra attenuarsi, rischia di essere peggiore di quella del 2022, con il lago ai minimi.

Massimo Lorenzi, presidente del Consorzio del Mincio, non ha avuto dubbi nel rilanciare l’apertura dello scolmatore Adige-Garda. Ma i Comuni gardesani si sono opposti anche stavolta. «Serve un tavolo di concertazione», spiega Lorenzi, «non è più una questione di parti contrapposte. La risorsa idrica va gestita trovando un accordo complessivo. E bisogna ragionare sul ruolo delle Autorità di bacino».

Lorenzi condivide l’idea di far affluire l’acqua attraverso la Mori-Torbole anche se precisa: «Adesso anche l’Adige ha poca acqua e la cosa non sarebbe fattibile. Ma la soluzione è praticabile». «Sarebbe un cambio di destinazione d’uso», era stata la risposta del segretario generale della Comunità del Garda Pierlucio Ceresa.

«La galleria serve solo per scolmare le piene. Il Garda non è un serbatoio da riempire e svuotare a seconda delle esigenze». E ancora: «Non è ipotizzabile l’utilizzo dell’acqua da un bacino, quello dell’Adige in questo caso, ad un altro, quello idrografico del Po all’interno del quale rientra anche il lago di Garda», aveva ricordato Ceresa.

La questione, come si capisce è in primo luogo politico-amministrativa e non idrografico-ambientale. La galleria Adige-Garda è stata aperta l’ultima volta alla fine di ottobre 2018, in occasione della tempesta Vaia. In quella situazione di emergenza vennero scaricati nel lago 17 milioni di metri cubi d’acqua, salvando Verona. Alla luce del ricorrente problema della siccità, però, abbiamo provato a ragionare sulla reale fattibilità di una simile soluzione, che sarebbe da valutare e non da scartare a priori.

Parlano i numeri

Il concetto è semplice: la galleria Adige-Garda potrebbe essere utilizzata non solo come scolmatore in casi di piena, ma come un «affluente» a tutti gli effetti del lago, quantomeno nel periodo invernale, quando la richiesta di acqua per l’agricoltura è zero. In questo modo, si potrebbe rimpinguare il lago con una portata minima, diciamo 5 metri cubi al secondo, presi dall’Adige. Tutto questo senza alcun problema ambientale.

L’acqua dell’Adige, infatti, non presenta differenze sostanziali rispetto a quella dell’immissario Sarca (il ragionamento, peraltro, varrebbe anche nel caso di piena). Immettendo in piccole quantità acque pulite nel lago, si avrebbero certamente dei benefici sostanziali, specie in periodi come l’attuale, di magra evidente.

Mettiamo in campo i numeri per capire meglio, e prendiamo ad esempio i dati di uno studio dell’Arpav sulle portate dell’Adige a Verona per il 2017, che può essere preso a esempio nella situazione attuale, trattandosi di un anno che è stato siccitoso. Ricordiamo che le osservazioni sulle portate a Verona sono iniziate nel 1857, mentre le misure sistematiche nel 2005. La portata media di gennaio 2017 è stata di 74,6 metri cubi al secondo, con un massimo di 78,8 e un minimo di 67,2 metri cubi al secondo. Quella media di febbraio 2017 è stata di 77,8 metri cubi al secondo, con un massimo di 80,9 metri cubi al secondo e un minimo di 73,6.

A marzo 2017 la media era stata di 84,1 metri cubi al secondo, con un massimo di 129 e un minimo di 73,4. La portata media di aprile 2017 era stata di 77 metri cubi al secondo, con un massimo di 82,7 e un minimo di 74. Nei mesi successivi le portate medie erano state superiori, fino a 123 metri cubi al secondo in agosto, e comunque una media annua di 89,5 metri cubi al secondo. Il limite temporale del ragionamento resta in ogni caso il 30 aprile, tradizionalmente indicato come l’inizio della stagione irrigua. E coincide anche con il livello massimo teorico del lago di Garda, e cioè 140 centimetri sopra lo zero idrometrico.

Tutto è fattibile

Fermiamoci qui con i numeri. Appare evidente come l’Adige abbia la possibilità di cedere al lago quei 5 metri cubi al secondo, che invece di finire nell’Adriatico alimenterebbero il Benaco. E questo senza intaccare il deflusso minimo vitale del fiume, nè il deflusso «ecologico».

Un «aiutino», verrebbe da dire, considerate le portate medie. In realtà il contributo, spalmato nei mesi invernali, garantirebbe al lago tanta acqua.

Lo conferma anche l’ingegnere veronese Pietro Groppo Sembenelli, uno dei massimi esperti al mondo di ingegneria geotecnica, di gestione delle acque e problematiche idrologiche. «Diciamo subito che quella dell’Adige nei periodi non di piena è acqua pulita e fredda. Se la galleria Adige-Garda venisse aperta, parzializzandone la portata, a 5 metri cubi al secondo, i territori rivieraschi e dell’estuario a valle di Verona non soffrirebbero più di tanto. In cambio si potrebbero accumulare nel Garda 13 milioni di metri cubi d’acqua al mese e, nei quattro mesi invernali, qualcosa come 50 milioni, senza materiali in sospensione e compatibili con il profilo idrobiologico del lago. Purtroppo in questi mesi», sottolinea l’ingegnere, «tutta la portata dell’Adige che passa in città, se si eccettua la generazione di energia alla diga di Zevio e poco altro, è inutilizzata».

I bacini idrografici

Abbiamo preso l’esempio del 2017, un anno siccitoso, mentre già il 2018 era stato molto più piovoso, con una media annua di 140 metri cubi al secondo. Va anche considerato il cosiddetto bacino idrografico: quello dell’Adige è di 12mila chilometri quadrati, il terzo a livello italiano dopo Po e Tevere, dei quali ben più della metà (7.200 chilometri quadrati) si sviluppano nella provincia di Bolzano, che è ricchissima di montagne e ghiacciai.

Il Sarca, che alimenta il più grande lago italiano, ha invece un bacino idrografico dieci volte più piccolo, appena 1.291 chilometri quadrati, tutto in provincia di Trento, e ha come principale alimentazione i ghiacciai dell’Adamello. E poco più significativo è il bacino idrografico che alimenta l’intero lago di Garda, 2.260 chilometri quadrati. Basterebbero solo questi numeri a dimostrare come le acque dell’Adige possano diventare, con un utilizzo oculato e parzialissimo, un contributo prezioso ai livelli del Benaco nei periodi di magra.

«Il Garda è per sua natura un invaso eccezionale», sottolinea l’ingegner Groppo Sembenelli, «un serbatoio di acque pulite che, se ben gestito, può risolvere molte criticità nei periodi asciutti, senza creare altri bacini». E questo senza penalizzare l’Adige e le derivazioni a valle, fra l’imbocco del tunnel a Mori (Trento) e Verona e oltre.

Le derivazioni

Le acque del grande fiume alimentano infatti una rete di canali, il principale dei quali è il Biffis, fra la diga di Ala e quella del Chievo, che ha una portata massima di 135 metri cubi al secondo; più sotto, a Sciorne, il canale dell’Alto agro veronese (portata massima 25 metri cubi al secondo). E poi, a Verona, il Camuzzoni (massimo 115 metri cubi al secondo), il Giuliari (60 metri cubi al secondo) e il Milani (80 metri cubi al secondo) e, all’altezza di San Giovanni Lupatoto, il canale Sava (150 metri cubi di portata massima). Canali che alimentano, con le derivazioni, le centrali idroelettriche di Bussolengo, Chievo, Tombetta, Sorio e Zevio.

Come si capisce, quei 5 metri cubi immessi nel Garda nei mesi invernali attraverso la galleria Adige-Garda a Mori, non avrebbero influenza significativa sui prelievi a valle. «La questione dell’acqua è semplice e chiara», ricorda l’ingegner Groppo Sembenelli.

«Noi non la produciamo, l’acqua passa e va. Noi possiamo produrre l’energia elettrica e, in assenza, possiamo sostituirla con altre fonti. L’acqua no, non è fungibile, non si comanda e non si genera. Possiamo solo immagazzinarla, stoccarla quando ne abbiamo in abbondanza per utilizzarla nei periodi di siccità. Abbiamo pochi bacini di accumulo e il lago di Garda è un serbatoio ideale». Insomma, se è vero che l’acqua è un patrimonio prezioso e in riduzione, appare sempre più necessario fare «musina» quando è possibile. Bisogna gestirla. E l’idea di utilizzare come «affluente» artificiale una grande opera pubblica, fiore all’occhiello dell’ingegneria italiana, come la galleria Adige-Garda, che è di solito totalmente inutilizzata, permetterebbe di garantire un afflusso aggiuntivo anche al lago.