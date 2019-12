Lombardia protagonista: da sola vale la metà della quota nazionale

Un murales antismog di oltre 60 metri quadrati, realizzato sulle pareti esterne del vecchio palazzetto dello sport con vernici speciali (e naturali) che assorbono l’anidride carbonica come fossero degli alberi: è questa l’iniziativa «simbolica e interattiva» che ieri mattina ha di fatto inaugurato il teleriscaldamento lonatese, coinvolgendo i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie che con le loro stesse mani hanno colorato il muro all’ingresso della struttura. Al taglio del nastro c’erano anche gli assessori regionali Alessandro Mattinzoli (sviluppo economico) e Raffaele Cattaneo (ambiente). «IL TELERISCALDAMENTO è un’esperienza positiva in Lombardia - hanno spiegato - in linea con la filosofia del riuso e dell’economia circolare, utilizzando risorse che già ci sono senza usarne altre: un percorso lungo ma già concreto. (...)

A.GAT.